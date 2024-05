Decreto ambiental deja en suspenso unos 20 proyectos en SPS

Hace 34 años, el Congreso Nacional aprobó el decreto 46-90, que establece los límites sobre los cuales no se permite construcciones en la zona de reserva y cuatro años después se aprobó el reglamento.

En el decreto, que no ha sido publicado en La Gaceta , se ordena al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), a la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y a las municipalidades involucradas para que procedan a tomar las medidas para la restauración de las áreas afectadas durante la vigencia del decreto legislativo 334-2013 .

Aclaró que las personas que ya tienen edificaciones se les dará un plan de manejo, pero las zonas donde no hay edificación vuelven a protegerse y no podrán otorgarles permisos ambientales o de construcción.

Detalló que esperan el diagnóstico con las recomendaciones para poder atender y regularizar los asentamientos humanos que llevan décadas, y una vez se realice este diagnóstico volverá al CN.

El alcalde Roberto Contreras detalló que se pronunciarán sobre el tema hasta que el decreto esté publicado, pues desconocen los alcances.

LA PRENSA conoció que más de 20 proyectos, entre urbanísticos, torres y otros, estarían dejando de desarrollarse en la ciudad con esa derogación.

Gabriel Linares, directivo del patronato de El Zapotal, dijo que siempre han alegado que se respete el derecho de uso de suelo.

“Nosotros antes de esa modificación no podíamos ni siquiera escriturar las propiedades. Está bueno que protejan la montaña, pero por lo menos deben venir al campo a conocer”.

Hay que conocer y no ponerse a derogar por derogar, no es lo mismo decir desde una oficina sin conocer el campo, vengan a conocer la cota 200”, expresó. Aseguró que con estos cambios no pueden escriturar sus tierras porque desde hace más 20 años viven en la falda del cerro.

“Resultarán afectadas aldeas como Las Delicias del Norte, Loma Linda y unas 800 familias de El Zapotal”.

Se tiene que aprobar un reglamento que deje claro los alcances, sobre todo de aquellas personas que compraron sus lotes en urbanizaciones; pero que no han construido. Asimismo, hay dudas de qué pasará con proyectos en El Zapotal.