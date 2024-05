Jorge Cálix reacciona tras intervención al Instituto de la Propiedad

“Quieren despedir a la gente que yo puse. Estoy claro de la persecución que siempre me montan. Me molesta que se involucren a terceros que no tienen nada que ver con la política, si el problema es conmigo deberían de dirigirse directamente a mí”, declaró.

Asimismo, se refirió a los 1,000 millones de lempiras que mencionó la presidenta Xiomara Castro, justificando que esos fondos eran parte de los compromisos del gobierno anterior al Instituto de la Propiedad.