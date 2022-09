Crisis en El Merendón: “La alcaldía de SPS hace su trabajo, pero la montaña es compartida”

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, también se muestra preocupado por los daños que sufre la cordillera de El Merendón.

“Estamos claros y conscientes, nosotros hacemos un trabajo de prevención y protección, pero es una montaña compartida con otros municipios”. Contreras conversó con LA PRENSA en el vivero Santa Ana, adonde se plantarán miles de árboles que servirán para reforestar la zona de reserva.

¿Cuál es el papel de la municipalidad sampedrana para frenar los daños que está sufriendo El Merendón?

La cordillera se comparte con Santa Bárbara (también con Omoa y Choloma). Nosotros queremos concienciar y trabajar en conjunto con los municipios aledaños para unificar esfuerzos. Sabemos que en El Merendón, subiendo por Cofradía, hay daños, pero se ven más marcados en el lado de Quimistán.

Nosotros hemos realizado actividades de protección y control en la zona de reserva, siguiendo el plan operativo anual 2022. Entre estas figuran cuidado y supervisión en dicha zona a cargo del personal de la Gerencia de Ambiente, la designación de seis cuadrillas en la zona de amortiguamiento, adonde ejecutan tareas de reforestación, control de plagas y prevención de incendios.

Este personal fue certificado por el Instituto Forestal de Estados Unidos y equipado con las herramientas que se necesitan para realizar esta función. También contamos con el apoyo de la Fundación Cervecería Hondureña y suscribimos un convenio de cooperación para protección de la montaña con Alianza Hídrica para San Pedro Sula.

¿Hay algún plan para trabajar en conjunto con los municipios con los que se comparte El Merendón?

Claro que sí. Debe ser un esfuerzo mancomunado. En este momento estamos construyendo un vivero educativo con una inversión de más de 8 millones de lempiras y tendrá capacidad para reproducir unas 250 mil plantas. No solo es para reforestar la cordillera en el área de San Pedro Sula, sino para todo el departamento de Cortés y tendremos capacidad para dar árboles a Santa Bárbara.

¿Qué tan prioritario es el tema ambiental en su agenda?

Cuidar el ambiente es parte de las funciones de un alcalde y en el caso mío, tengo la misión de elevar el nivel de vida de los habitantes del municipio, y uno de los componentes es cuidando la ecología, el ecosistema y los ríos. Así que sí, es bastante prioritario.

¿Hay acciones inmediatas de protección?

Como estrategia de cuidado del bosque estamos trabajando en la creación de la Policía Municipal Ambiental para control y vigilancia del área protegida. Esta Policía tendrá cinco funciones: la investigación de delitos ambientales, protección del bosque, manejo de residuos sólidos, protección de los acuíferos y medir la contaminación.

¿Cómo cuidarán los acuíferos?

El mayor consumo de agua en SPS es subterráneo, resulta que los ríos de la ciudad Bermejo, Piedras y Blanco no tienen corrientes superficiales, sino subterráneas que van a los acuíferos y de ahí surge la preocupación nuestra de mantener estos ríos libres de contaminación.

¿Se han producido rebrotes de plaga de gorgojo en la montaña?

Este año resurgió un ataque del gorgojo descortezador del bosque de pino. Sin embargo, gracias a la agilidad del equipo de la Gerencia de Ambiente se logró controlar, se reportaron 13 brotes y daños en cerca de 200 árboles.

¿En lo que va de su administración ha recibido reportes de incendios forestales?

Es determinante el trabajo realizado en la prevención y combates de incendios forestales, este año tuvimos 9 conatos de siniestros en las zonas montañosas aledañas a Naco, pero ninguno se convirtió en incendio forestal.

¿Qué trabajos realizan actualmente en la montaña?

Hemos reforestado más de 65 manzanas con dos variedades de pino y también con guama, que es un árbol de crecimiento rápido que sirve para que el campesino pueda sembrar café a la sombra de dicha planta. La ventaja de la guama es que no tiene ningún valor maderable y por eso no lo cortan ni lo depredan. Por eso, El Merendón no puede seguirse reforestando con madera preciosa, sino que hay que hacerlo con guama, bambú y apoyar la actividad de ellos (los agricultores), pero cuidando el entorno. En la Zona de Reserva, la Gerencia de Ambiente hace supervisiones y documenta cada caso, siguiendo el proceso administrativo, estableciendo las sanciones que corresponden según la falta, e incluyendo el seguimiento que le puede dar la Fiscalía del Medio Ambiente.

Le hemos remitido a ellos (fiscales) unos 300 casos aproximadamente para que sancionen a los que infrinjan la ley.

¿Cree que los sampedranos podríamos quedarnos sin agua?

No. Se hace un trabajo conjunto con la concesionaria -Aguas de San Pedro- para no pasar situaciones de desabastecimiento como Tegucigalpa. En este momento no tenemos problemas de suministro y debo reconocer que las administraciones anteriores se preocuparon por la parte ambiental .Hay héroes anónimos que hacen un trabajo grande en la protección de ese pulmón de los sampedranos.