Pleito entre Contreras y Menjívar fue tema de sesión municipal

Se aceptaron donaciones y se autorizó el inicio del proceso para la elaboración del pliego de condiciones de la licitación para abastecer de medicamentos la red municipal.

También, el suministro de equipo e instrumentos odontológicos para el abastecimiento de los establecimientos y una serie de dictámenes relacionados con la comisión de tierras.

Todo marchaba con normalidad hasta que la regidora Carmen Elena Paz tomó la palabra y, en calidad de moción, pidió que se realice una auditoría interna.

Señaló como una situación grave lo que está ocurriendo, pues en más de un año solo se ha auditado un 5% de control interno, un 25% de compras, contrataciones, las recomendaciones del tribunal un 45%, transferencias y subsidios un 35%, entre otras situaciones.

Paz pidió a sus compañeros corporativos exigir una auditoría, un informe real y verídico de lo que se ha hecho en esta administración.

“Lo he dicho antes, alcalde, no me interesan las administraciones anteriores, me interesa esta porque tengo una responsabilidad moral, ética y legal, y lo hago en calidad de moción”, dijo.

La regidora dijo que era necesario ponerse en orden y pidió la participación del auditor en ese momento. El alcalde Roberto Contreras le respondió que todas esas dudas se las respondería el auditor, pero por escrito. El resto de corporativos se llamaron al silencio, también el comisionado municipal, Walter Banegas.

Inmediatamente, el alcalde Contreras pidió unos minutos a los corporativos y dijo que quería aclarar al vicealcalde Omar Menjívar, quien dijo a los medios de comunicación que en la municipalidad hay tres alcaldes: Steve Fajardo, Zoila Santos de Contreras, mi esposa, y el tercero Roberto Contreras, pero quien toma decisiones es mi esposa.

“Yo quisiera preguntarle si ha visto en alguna sesión de corporación a mi esposa, la ha visto firmando documentos o contratos, a mi esposa. Así como usted increpó a algunos regidores, yo le estoy diciendo a usted frontalmente, acá no hay tres alcaldes, le guste o no a usted el alcalde se llama Roberto Contreras. Se cierra la sesión”, sonó la campana y nadie más pudo opinar.

La situación que acontece en la municipalidad está generando reacciones no solo en San Pedro Sula, sino también en el país. Los sampedranos piden a sus autoridades dialogar y pensar en el pueblo.