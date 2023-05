Conductores denuncian túmulos dañan los carros turismo

Eran las 8:00 de la noche cuando un conductor que transitaba por el sector El Playón se llevó el susto de su vida.Él conducía desde la plancha de la Colombia con dirección a la circunvalación.

La oscuridad del lugar, la falta de señalización y la descomunal altura de túmulo hicieron de las suyas. El carro era bajito, pegó en el túmulo y resultó dañado, el conductor con algunos golpes.

LA PRENSA realizó un recorrido por la ciudad y comprobó que en efecto hay túmulos sin señalización, demasiado anchos y altos, lo que pone en peligro a los conductores.

“Nosotros tenemos carros turismos, bajitos y cada vez que pasamos por un túmulo hasta cerramos los ojos porque se golpea el carro y se nos daña , eso no es justo y el alcalde Roberto Contreras debería revisar esta situación”, dijo Genaro Mejía, un mecánico que deja todos los días a sus hijos en una escuela del barrio Barandillas.Y es que don Genaro tiene razón, no es solo uno, son decenas de sampedranos que han dañado sus carros al pasar por los túmulos construidos en calles, avenidas y hasta en sitios donde no son necesarios.

Una de las zonas donde más problema experimentan los conductores es en la avenida Júnior. No nos oponemos a que pongan túmulos, lo que pedimos al alcalde es que los hagan correctamente y con las medidas correctas.