Comparten alimentos y juguetes a niños en el centro de San Pedro Sula

Los jóvenes de La Iglesia La Luz del Mundo compartieron alimentos y regalaron juguetes a los niños transeúntes en el centro de San Pedro Sula.

La actividad se realiza en el marco de la campaña de proyección social denominada #MoreLoveLessHate” traducida al español, más amor menos odio, bajo el lema #ElAmorNosUne que consiste en llevar un mensaje de concientización a todos los hondureños.

Sunem Matute, voluntaria en esta campaña, manifestó que “a través de esta actividad queremos enviar una hermosa invitación a la sociedad en general, para poner por obra la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ayudando a los más necesitados, pues es por medios de estas acciones, que, aunque sean pequeñas, pero que, en medio de tanta necesidad, podemos llevar un sustento a alguien que lo necesite, es nuestra mayor satisfacción”

El joven Cley Eliasib Flores puntualizo que “Dios es Amor, y quiere que nosotros aprendamos a amar, pero no podemos amar a Dios sino amamos a nuestros semejantes, si no lo demostramos con nuestro prójimo primero, por eso es que nos hemos puesto de acuerdo entre todos estos jóvenes para traer estos alimentos hechos con mucho amor, queriendo con ello, marcar la diferencia, demostrando que no se necesitan grandes cantidades, solo se necesita quererlo hacer con el corazón.”