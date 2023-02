“Nos vamos a quedar sin energía si esos postes caen, no sé qué va a pasar”, comentó.

Otro de los problemas es que hay varios árboles antiguos con copas muy altas, las cuales cubren algunas de las lámparas de fotoceldas y no cargan durante el día, ya que el sol no les da directamente y por eso no funcionan durante la noche.