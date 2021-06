Emprendedores aprenden sobre prácticas administrativas y empresariales

San Pedro Sula.



Este jueves se desarrolló el primer Evolution Smart City Fest, evento en el que jóvenes emprendedores de San Pedro Sula aprendieron sobre prácticas administrativas y empresariales.



El alcalde sampedrano, Armando Calidonio, inauguró el novedoso evento, el cual contó con la exposición de especialistas nacionales e internacionales.



El Evolution Smart City Fest se realizó en alianza con empresas y universidades de San Pedro Sula. El foro se llevó a cabo de manera presencial y virtual.



“Es un esfuerzo con la responsabilidad grande de la reactivación económica ordenada e inteligente por medio de este tipo de eventos que fortalecen a los emprendedores, que en esta pandemia les tocó hacer de todo, y que estamos buscando impulsar”, manifestó el alcalde Calidonio.



El jefe edilicio afirmó que los expositores son expertos que trabajan en empresas importantes del país y del extranjero, como Amazon, los cuales compartieron su experiencia con los jóvenes sampedranos, especialmente en la parte tecnológica. El tema central del Evolution Smart City Fest fue el comercio electrónico (e-commerce).



Calidonio enfatizó que San Pedro Sula es una ciudad maravillosa y de oportunidades para los emprendedores con deseos de superarse. También resaltó la importancia de avanzar en sus emprendimientos en orden, con respeto, creatividad y proactividad.



“Ser emprendedor no significa saltarse las reglas, sino hacer las cosas de manera ordenada y respetando la ley”, dijo. “Nuestro objetivo es que los emprendimientos en San Pedro Sula sean sostenibles y se mantengan preparados para los cambios. Debemos ser altamente competitivos, responsables. Tenemos muy claro la responsabilidad que tiene la ciudad para lograr este éxito”, añadió.



Remarcó que la Municipalidad de San Pedro Sula, desde mucho antes de la pandemia, ha contribuido con los emprendedores de la ciudad, mediante charlas, talleres, capacitaciones y eventos como los Hackathones, que tienen como fin primordial ampliar sus conocimientos, incentivar su creatividad y garantizar su sostenibilidad.



El alcalde Calidonio invitó a los jóvenes a no desistir de sus sueños, pero también a no perder el tiempo en quejarse. “Complementen su éxito con trabajo, porque el trabajo lo vence todo”, les dijo.



Denia Loo, en representación de Blanco´s Consultores, declaró que este tipo de eventos en apoyo a los emprendedores son importantes porque a través de los talleres presenciales y virtuales se abren espacios para la innovación y el aprendizaje de los participantes.



“Tenemos el apoyo de las universidades para impartir estas herramientas de forma pedagógica. Hoy en día una empresa que no está en la web o redes sociales, es como que no existiera. La Municipalidad de San Pedro Sula entiende esto y quiere que los emprendedores de la ciudad aprendan sobre cómo mejorarlas”, opinó.



Por su parte Dunia Paz, emprendedora del cacao y dueña de Dakayros, dijo que el aprendizaje es necesario en esta crisis generada por la pandemia de Covid-19.

“Nos motiva, todos los que estamos en el emprendimiento lo que necesitamos es que nos estén motivando con positivismo, sentirnos acompañados, que no estamos solos y que la Municipalidad nos abre puertas para empoderarnos y hacer crecer más nuestro deseo y compromiso”, comentó.



Otro emprendedor, César Merlo, dijo que es grato saber que el alcalde de una ciudad promueve el emprendimiento, pues este apoyo influye mucho en aquellos que están haciendo las cosas bien para sobresalir y mantenerse.