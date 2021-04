"Pongo mi alma y corazón para que funcionen": sampedrana vende ropa usada y detalles como emprendimiento

San Pedro Sula, Honduras.

"Emprender no es fácil, se necesita de amor y disciplina. Saber que a veces uno va caer, pero, saberse levantar. El miedo es el principal enemigo (lo tuve y lo tengo al generar nuevas ideas), pero utilizar ese miedo como motivación para conseguir lo que queremos alcanzar".

Así de directa y sencilla es la reflexión que comparte la sampedrana Alejandra Gudiel (22), que tiene dos emprendimientos y que al mismo tiempo estudia la carrera de Medicina.

Alejandra asegura que en ambos emprendimientos pone "alma y corazón" para que funcionen con el mayor éxito posible. Su primer negocio lleva por nombre "Da'Fami" (venta de ropa nueva y usada) y "Honeybox" (detalles y regalos personalizados).

Ambos emprendimientos nacieron a mediados de la pandemia por el covid y han permitido que Gudiel prosiga con sus estudios en su tercer año de la carrera de medicina.

"En Honeyboxhn realizamos todo tipo de detalles como ser, arreglos florales, cajas y desayunos sorpresas, rompecabezas. En Da'Fami contamos con ropa de marca, ropa de segunda y sobre todo algo económico para que las mujeres puedan lucir bellas a un precio accesible", asegura la sampedrana. "El amor que le tengo al realizar cada detalle me ha hecho mejorar en eso y trato de hacer las cosas de una mejor manera cada día".

"Estoy muy feliz con lo que hasta hoy he logrado, no es nada fácil estudiar medicina y trabajar. Han habido días que no duermo, he hecho detalles llorando delafrustración, pero agradezco principalmente a mi madre que ha sido pilar fundamental", culmina.

Envíos

Con ambos emprendimientos realiza envíos en todo San Pedro Sula y también a nivel nacional. El número de teléfono para contactarla es el siguiente 9704-3240.

Buscamos emprendedores

