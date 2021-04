Gobierno entrega tabletas, pero directores exigen herramientas funcionales

San Pedro Sula, Honduras.

El Gobierno concluyó la primera entrega de tabletas para estudiantes ayer en San Pedro Sula, sin embargo, directores piden herramientas funcionales al calificar las tabletas como “desfasadas” e “inservibles”.

El evento de la Secretaría de Educación tuvo lugar en la Universidad Tecnológica (Unitec) y, aunque no se especificó cuántas tabletas entregaría ayer, se informó que con este cierre oficial se suman 5,000 tabletas distribuidas en el país desde enero como parte de este primer lote.

Arnaldo Bueso, secretario de Educación, informó que se identificaron los centros de mayor necesidad, así como las 40 comunidades más vulnerables, para ser priorizadas en la entrega de estos aparatos. Enfatizó que son aparatos nuevos y que ayer esta distribución benefició a centros en Islas de la Bahía, Cortés, Ocotepeque e Intibucá.

LEA: Honduras recibirá asistencia para reconstrucción agrícola

Bueso dijo que mientras llegan los otros lotes, cada una de las entregadas la usarán tres o hasta cuatro estudiantes.

El funcionario espera que en 15 días llegue un segundo lote de 15,000 tabletas, en un mes un tercero de 15,000, luego otro lote de 22,000 unidades y la continuación del proceso a través de PNUD contempla al menos 180,000 aparatos. “Cinco meses durará más o menos la entrega porque toma tiempo; vamos avanzando”. Bueso dijo que las tabletas son de 32 gigas de almacenamiento y se pueden conectar a internet, pero no especificó la memoria Ram, que es la que permite el funcionamiento de plataformas como Zoom y WhatsApp.

Milton Ayala, director departamental de Cortés, detalló que directores de 13 centros de Cortés recibieron ayer aparatos y que se llevará un proceso transparente de la entrega.

“Estos son bienes activos y su distribución se validará mediante actas firmadas”, dijo Ayala.

Descontento

Víctor Fiallos, director del Instituto Polivalente Brisas del Valle, ubicado en Cofradía, dijo que lo ideal es que un aparato como este tenga servicio de internet, ya que el 50% de los estudiantes (390) de su centro no tienen conectividad y se han apoyado con materiales escritos creados por los docentes del centro.

“Puede que se les dé tabletas, pero si no tienen internet no serviría de nada porque el dispositivo sin conectividad no funciona. A veces la atención pedagógica va más allá de solamente explorar las plataformas de la Secretaría, se necesita comunicación con ellos, y lo hacemos por WhatsApp. No sabemos si esas tabletas acceden a esa aplicación”, agregó.

José Carballo, director del José Trinidad Reyes, calificó de “show” la entrega de estos aparatos “viejos”, los cuales a su juicio no son funcionales para la instrucción de los estudiantes. “Hace dos semanas comenzaron a actualizar las tabletas, pero realmente funcionan para niños de primer grado, quizá para algún juego de gramática”,.

Carballo indicó que lo que realmente se necesita que se entregue a los estudiantes es el servicio de internet, pues un gran porcentaje de la población educativa no tiene.

“Estas tabletas solo vienen con contenido cargado, pero no tienen internet para el desarrollo curricular. Si la Secretaría de Educación fuera más seria daría el internet, mientras tanto los padres siguen gastando”, finalizó.