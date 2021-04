Estudiantes de Odontología se toman la Unah-vs exigiendo clases presenciales

San Pedro Sula, Cortés.

Un grupo de estudiantes de la carrera de Odontología se tomó esta mañana las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), para exigir a las autoridades el retorno a clases ante la imperativa necesidad del componente práctico de sus asignaturas.

La toma se registra justo cuando aspirantes se disponían a ingresar al campus regional para la aplicación de la prueba de aptitud académica que estaba programada hoy. Los estudiantes de Odontología reclamaron que tienen más de un año, desde que empezó la pandemia, y no han tenido la oportunidad de volver a las aulas de laboratorios en la universidad.

Los futuros odontólogos demandaron habilitar el proceso de vacunación de docentes y estudiantes que lo requieren, ya que dicha carrera es del área de la salud y están en contacto directo con pacientes, al tiempo que solicitaron tomar como ejemplo a las universidades privadas, donde se ha autorizado las clases presenciales de las ramas médidas.

La línea de peticiones también incluye un compromiso escrito, sellado y firmado por parte de la máxima casa de estudios sobre un retorno seguro a las aulas, ya que lamentaron que no reciben clases desde el 12 de marzo de 2020, perdiendo a la fecha tres períodos académicos.

"Pedimos disculpas a los aspirantes de las PAA, pero esta es la única forma en que podemos ser escuchados, nuestra exigencia es el regreso a clases de manera segura para avanzar, ya que somos una carrera que no podemos desarrollar clases virtuales, pues necesitamos de un espacio físico para eso", expresó una joven manifestante en el portón de la entrada principal de la Unah-vs.

Filas de aspirantes de la PAA esperando que estudiantes de Odontología suelten las instalaciones.

"Hemos hecho bastantes reuniones con las autoridades de la universidad y siempre nos dicen que están gestionando, incluso les presentamos un protocolo de bioseguridad para cuidarnos y salvaguardar la salud de nuestros pacientes, pero argumentaron que no podían recibir donaciones, y comprendemos, es parte de su política, pero no soltaremos la Unah-vs mientras no nos den un documento que indique claramente cuándo regresamos a clases", advirtió otro estudiante de Odontología.

"Estamos esperando que hagan la prueba porque venimos de lugares retirados, tenemos todos los ánimos del mundo y ahora estamos preocupados, veníamos emocionados por primera vez a la universidad y nos es justo que la cancelen, pues hemos gastado para venir hasta aquí", manifestó José Elías, uno de los aspirantes.

En tanto, las autoridades de la Unah-vs aseguraron que en conjunto con docentes y coordinadores de la carrera de Odontología iniciarán como pilotaje el regreso a clínicas y clases presenciales de los estudiantes.



Jacobo Paredes, director de este centro regional, afirmó que desde enero se ha evaluado la iniciativa para que los estudiantes de 3ro B, 4to A, 4to B, 5to A y 5to B formen parte de este pilotaje.



El objetivo, según adujo, es que los alumnos desarrollen no solo clases de laboratorios, sino aquellas que requieren de la presencia de docentes y estudiantes. En ese sentido, aseguró que se habilitaron instalaciones para dichas clínicas odontológicas dentro del campus, siendo espacios seguros para estudiantes y docentes, recurriendo al uso estricto de las medidas de bioseguridad.



El director de Unah-vs mencionó que "la carrera de Odontología tiene un 50% de clases presenciales y por eso necesitamos volver. En otras carreras ya contamos con este pilotaje, como ser Enfermería, Ingeniería Civil y Medicina”.



Por su parte, el coordinador de la Carrera de Odontología en Unah-vs, Carlos Baquedano, enfatizó que “se están haciendo esfuerzos desde que comenzó la pandemia para poder volver, no solo en áreas clínicas, sino que también áreas de laboratorio”.

El retorno a las clases presenciales será de forma gradual para lograr brindar soluciones efectivas y de esta manera evitar la propagación del covid-19.