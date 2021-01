En buses urbanos no respetan las medidas de bioseguridad

San Pedro Sula.

Las medidas de bioseguridad no se cumplen en muchas de las unidades del transporte público en San Pedro Sula.

Algunos no utilizan la mascarilla y otros que las portan lo hacen de manera incorrecta, esto se da tanto en usuarios como en conductores y ayudantes de las unidades, tampoco respetan el distanciamiento y el uso de gel antibacterial es raro.

En el país, y específicamente en San Pedro Sula, los casos positivos de covid-19 han aumentado y es de suma importancia que la ciudadanía cumpla con las medidas de bioseguridad.

Pasaje El costo del pasaje del bus y microbús es de L10 en San Pedro Sula, pero hay quienes le han aumentado más de cinco lempiras.

“Yo uso mi mascarilla, pero a veces ni el ayudante la anda. Yo me cuido, pero tengo que viajar todos los días, tengo que usar el transporte”, comentó una ciudadana que utiliza los rapiditos del sector Rivera Hernández.

Ayer, los taxistas de este sector pararon sus unidades en protesta porque no quieren que otras unidades particulares entren a la zona a brindar el servicio. Usuarios también se quejaron porque algunos taxis colectivos le han aumentado al pasaje y están cobrando L50, además, llevan los cuatro pasajeros, cuando lo autorizado son tres.

De acuerdo con las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), no es permitido que vayan pasajeros de pie en buses y no pueden llenar los espacios de en medio en el caso de los microbuses. Todos los usuarios y trabajadores deben llevar su mascarilla y no pueden quitársela en todo el trayecto, y las ventanas de la unidad deben ir abiertas.

10,765 unidades censadas operan en San Pedro Sula, de las cuales unas 5,200 son taxis y 1,600 son buses urbanos.

“Es imposible que en un bus pequeño la gente guarde el distanciamiento, pero uno no tiene para pagar taxi directo todos los días, a uno le toca exponerse, y qué vamos a hacer”, dijo el usuario Carlos Medrano, quien utiliza a diario la Ruta 2.

Nelson Fernández Toro, líder del transporte urbano en San Pedro Sula, manifestó que en las rutas no está operando el 100% de las unidades, solo entre un 30% a un 40%, ya que no es rentable no llenar los buses y los microbuses.

Al consultarle a Fernández sobre el incumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte expresó: “Es responsabilidad de cada uno cuidarse, y lo que menos quiere uno es infectarse. Uno como motorista es bien difícil obligar al usuario a que utilice la mascarilla, pienso que personal de seguridad debe sancionar esto”.

Dónde denunciar Los usuarios pueden denunciar aumentos al pasaje y otros abusos en el transporte a los números telefónicos 9999-3076 y al 3399-4035.

Fernández reconoció que sí hay rutas que le han aumentado al pasaje argumentando que operar actualmente no es rentable por la baja de pasajeros. “Eso se habló claro con el instituto porque el transporte no se puede sostener con un 30% si se les sigue pagando a los muchachos, se les paga a los trabajadores, mantenimiento”, detalló.

Allan Licona, representante de la Ruta 2, indicó que están trabajando menos del 60% de las unidades, pues la demanda de pasajeros es baja debido a que los centros educativos están cerrados y muchas personas se han quedado sin empleo.

“A veces queremos llenar los buses y llevar personas paradas por la necesidad que hay, pero la gente no quiere, pero tampoco quiere pagar más pasaje; no comprenden la situación que estamos pasando”, manifestó.

Licona aseguró que por esta razón y por miedo a las multas la mayoría de veces no llenan las unidades, pero que cuando lo hacen exigen el uso de la mascarilla y portan gel para manos.

Están aumentando la tarifa y no está permitido, pedimos que los denuncien. René Caballero, delegado regional del IHTT.

Taxis

Henry Rodas, presidente de la Cooperativa de Transporte Taxistas Hondureño Limitada (Cotaxihl), opinó que de 5,200 taxis registrados legalmente en la ciudad la mayoría están cumpliendo y solo llevan a tres pasajeros, como está autorizado.

Rodas señaló que muchos taxistas que residen en la Rivera Hernández, Chamelecón y La Lima perdieron sus unidades con las inundaciones y no tienen acceso a préstamos para retomar su labor.

René Caballero, delegado regional del IHTT, declaró que están dando respuestas a las denuncias que reciben sobre el aumento al pasaje y el irrespeto a las medidas de bioseguridad. En lo que va de enero han sancionado más de 30 buses por no cumplir con las medidas.

La multa por ambas faltas es de L2,000 y, si es reincidente, el decomiso de la unidad.