Reactivan vuelos de carga en aeropuerto Villeda Morales

San Pedro Sula, Honduras.

La aduana La Mesa recibió el primer vuelo de carga ayer, luego de los daños causados por las tormentas Eta y Iota.

Los depósitos privados Swissport y Aimar con jurisdicción de aduana La Mesa, en La Lima, ya están funcionando, y ayer llegó el primer vuelo de carga operado por TAG Airlines de Guatemala con una aeronave SAAB340 para UPS.

El personal estaba trabajando a todo vapor por habilitar la pista para recibir los vuelos de carga que facilitan el traslado de mercancías, y fue hasta ayer que llegaron los primeros vuelos.

Keydi Navarro, coordinadora de la oficina regional de Aduanas en la zona norte, informó que los vuelos fueron recibidos por el personal del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales y funcionarios de la Administración Aduanera de Honduras.

“La Administración Aduanera está satisfecha porque después del anuncio de reapertura de la terminal aérea de Swissport, hoy (ayer) comenzamos a recibir vuelos de carga internacionales y con esto se reactiva la economía en esta importante zona del país”, dijo.

La funcionaria hizo un recorrido por las instalaciones de la aduana que permaneció dos meses inhabilitada por los daños causados por las tormentas en noviembre.

Para garantizar las operaciones de carga aérea habilitaron temporalmente la terminal de Toncontín y su aduana interna.

Desde ese punto se trasladan las mercaderías para los demás depósitos como BTD Customs & Warehouse, Almahsa, Hondumares, Sicarga, Zofraco y DHL.

“Estos depósitos se pusieron a disposición para evitar una interrupción en las operaciones. Con esta medida se logró una fluidez en el comercio garantizando abastecimiento y que la carga llegara a su destino”, apuntó Navarro.

Marco Tulio Abadie, director nacional de Operaciones Aduaneras, declaró a LA PRENSA que como aduana están listos para recibir las mercaderías provenientes de las otras aduanas.

En cuanto al proceso de reconocimiento de la mercadería que resultó afectada por las tormentas, Abadie indicó que siguen levantando actas.

“Hace como dos semanas hay un equipo trabajando en Swissport, porque han llegado bastantes obligados a revisar su mercancía”.

Añadió que ya han entregado mercancías que han quedado en buen estado; sin embargo, cosas como ropa y libros se echaron a perder casi inmediatamente.

“Hay varias mercancías que los obligados han retirado. Lo que no habíamos tenido son ingresos de nuevas mercancías desde Eta y Iota”. El funcionario dijo que aún no conocen el monto de las pérdidas, pero se sabe que había un número considerable de vehículos, aparatos electrónicos, materia prima y mercadería de temporada navideña. Aunque Aduanas había emitido un comunicado en el que informaba que el dueño o agente aduanero tenían hasta el 31 de diciembre de 2020 para gestionar el reclamo de la mercadería dañada por las tormentas; Abadie informó que los obligados ya no tienen fecha límite para este trámite.

“Tardaremos por lo menos los primeros 15 días de enero levantando actas”. Pese a que el proceso no finaliza, la aduana está lista para recibir nueva mercadería. Abadie contó que una compañía agroindustrial del sur perdió unos $180,000 en semilla de melón, producto que requerían para una nueva cosecha y que se perdió porque estaba en los cuartos fríos.