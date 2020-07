"El diagnóstico clínico es más importante que la PCR"

San Pedro Sula.

Las largas filas de personas buscando ayuda en los centros de triaje y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) son interminables.

La mayoría busca una prueba PCR para saber si está o no contagiado con el covid-19. Una buena parte de las personas hacen las filas, pero cuando llegan les dicen que no hay medios o faltan hisopos para hacerlas y eso genera malestar, pero sí reciben el tratamiento Maiz para reducir la carga viral.

Otros son revisados y se han ido con la receta de los medicamentos y dependiendo de los síntomas, con una cita para que regresen y poder realizarse el PCR. A medida los médicos conocen del virus, las autoridades de Salud implementan nuevas estrategias porque el panorama ya es diferente a estas alturas.

No se automedique

El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, dice que en este momento no hay mora en la entrega de resultados (están en dos a tres días), pero sí ha existido falta de medios e hisopos, pero se resolverá esta semana.

“El triaje no solo es para realizar la PCR o hisopado sino también para consulta integral y hay varias formas en las que se pueden diagnosticar a la población y por eso les decimos que no se automediquen porque se tiene que hacer un diagnóstico clínico”.

Atenciones 1- Triaje Expocentro. Funciona en las instalaciones de Expocentro, está abierto de 7:00 am a 7:00 pm. Más de 3,000 atenciones desde que se abrió y están equipados.



2- Triaje Colegio de Ingenieros. Funciona las 24 horas de lunes a domingo. Se han realizado más de 12,000 atenciones en lo que va de la pandemia.

Reiteró que la prueba PCR en este momento sirve para ver en qué etapa de la pandemia se está. “Ahorita lo importante es el diagnóstico clínico del médico porque todos somos sospechosos, ya que hemos tenido en algún momento contacto con personas que tienen o tuvieron covid-19”.

Cosenza agregó que las personas con enfermedades de base se tienen que ver en los triajes para evitar que lleguen a las unidades de cuidados intensivos. Ya van más de 15,000 atenciones en Expocentro y el Colegio de Ingenieros y la cantidad de personas ha aumentado porque la gente ya llega sin temor.

La jefa regional de Salud de San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, dice que en los dos triajes de San Pedro Sula se dan entre 200 a 250 atenciones diarias de las cuales más de la mitad reciben la PCR de acuerdo con la recomendación clínica. “No todas las personas las necesitan, pero deben de saber que en los triajes se les da la consulta y el tratamiento para reducir la carga viral”.

Al menos 900 personas llegan a diario al IHSS buscando un diagnóstico de covid-19.

Los triajes se llenan de afiliados al IHSS que se quejan porque en ese centro no realizan las PCR, no les dan los tratamientos completos y además no tienen triajes en La Lima y Choloma, en donde hay una buena cantidad de pacientes asegurados.

Para la directora de la Región de Salud de Cortés, Dinora Nolasco, la gente perdió el miedo de acudir a los triajes, pero también el temor a la enfermedad porque están en sus barrios y colonias como si estuvieran de vacaciones en partidos de fútbol y reuniones.

Explicó que en todos los municipios de Cortés hay triajes en los centros de salud, en donde se aplican entre 15 a 20 pruebas diarias.

En Choloma y Villanueva han habilitado triajes y a diario llegan entre 80 y 100 personas que están recibiendo el tratamiento y se les hace la prueba PCR. A diario en el valle de Sula realizan un promedio de 800 pruebas PCR. Lo ideal sería aplicar unas 1,000.

En los triajes del Colegio de Ingenieros y Expocentro atienden entre 200 a 250 personas.