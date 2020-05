Alcaldía aún no dispone de los L1,600 millones que le aprobaron

San Pedro Sula.

San Pedro Sula vive momentos cruciales por la pandemia del Covid-19, y la municipalidad sampedrana necesita echar mano de los L1,600 millones que el Congreso Nacional autorizó.

La Corporación Municipal aprobó una matriz de inversión de 35 proyectos, autorizando, además, la elaboración de diseño y de bases de licitación de estos. Todo el paquete de obras está valorado en 1,600 millones de lempiras.

Varios de los proyectos fueron licitados, adjudicados y se comenzaron a construir, entre ellos, el macrodistrito de salud de Cofradía, el paso a desnivel Merendón, puente a desnivel de la segunda calle, y pavimentaciones, entre otros.

El macrodistrito de salud también será finalizado.

Pero el coronavirus llegó y San Pedro Sula se convirtió en el epicentro de la pandemia, por lo que la Corporación se vio obligada a tomar decisiones.

Habilitaron una unidad estabilizadora para que opere por tres meses por casi L60 millones y construyen un cementerio en Chotepe, cuyo costo supera los L10 millones, y se emplearon fondos municipales.

Para saber En este momento, los sampedranos pueden hacer todos los trámites en línea ingresando a la pagina web municipal. Se están haciendo ajustes en lo referente a permisos de construcción, explicó el alcalde Armando Calidonio.

Los sampedranos dejaron de pagar impuestos y han pasado más de dos meses sin ingresos, pero con la necesidad de atender la pandemia, por lo que la Corporación pidió autorización al Congreso Nacional para que parte de esos L1,600 millones se destinaran para atender la emergencia sanitaria.

La petición fue aprobada y la alcaldía comenzó a elaborar su plan.

Sin embargo, han pasado varias semanas, los casos siguen en aumento y la banca no suelta los fondos a la Municipalidad, pese al decreto.

35 proyectos contenía la matriz de inversión, y más del 50% de estas obras serán finalizadas.

El alcalde Armando Calidonio explicó que la Municipalidad no usará todos los L1,600 millones. “Ya hay un decreto legislativo, pero pese a ello no hemos tenido acceso a los fondos. Ahí no dicen que hagan un procedimiento, sino que los pongan a disposición de inmediato”.

Adelantó que los proyectos licitados, adjudicados y comenzados son los que se reanudarán “porque visualizamos que apoyando al sector construcción se activará la economía en la ciudad”. Para el alcalde, el pico de la enfermedad será cerca del 16 de junio.