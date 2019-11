Hospital de Ojos cumplirá meta de 2,500 cirugías de cataratas

San Pedro Sula.

El Hospital de Ojos del Club de Leones llegará la próxima semana a la meta de 2,500 cirugías de cataratas programada para este 2019.

Año con año la fundación devuelve la vista a hondureños de escasos recursos de todas partes del país, quienes llegan al lugar con la esperanza de recuperar su visión.

Óscar Santos, administrador del centro, dijo que están a menos de 150 operaciones para alcanzar la meta, la cual, como todos los años será superada.

LEA: Óscar Chinchilla: “La Maccih es un importante aliado del Ministerio Público"

“En una clínica este tipo de intervenciones no bajan de los L50,000 y aquí lo que paga el paciente son L8,000 y si es una persona que definitivamente no tiene recursos, no paga nada”, señaló Santos.

Manifestó que están realizando la última brigada de 2019, pero adelantó que quienes deseen evaluación para la primera brigada de 2020 que será en enero, pueden llegar para que sus datos sean tomados.

Para saber

El Hospital de Ojos se encuentra en la colonia Universal en el segundo anillo. Para información puede llamar a los teléfonos: 9935-7279, 9642-4195, 253-0631.