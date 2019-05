Más de 154,000 cálculos de prestaciones ha emitido la Secretaría de Trabajo

San Pedro Sula, Honduras.



Más de 8,700 cálculos de prestaciones ha emitido de forma presencial la oficina regional de la Secretaría de Trabajo en San Pedro Sula.



Más de 200 personas diarias se abocan a las oficinas de la Secretaría de Trabajo localizadas en el barrio El Centro a la par del Registro Nacional de las Personas (RNP) a pedir el cálculo de sus prestaciones, hacer sus consultas o reclamos, además de solicitar una inspección en el lugar donde laboran.



De manera presencial, la oficina regional ha extendido más de 8,700 cálculos de prestaciones, sin embargo, de manera virtual han emitido más de 145,700 cálculos.



De esos 145,700, unos 95,166 han sido por vía Internet desde cualquier computadora y 50,549 han sido arrojados por medio de una aplicación móvil.



Monto



Alexander Leiva, director regional de la Secretaría de Trabajo en San Pedro Sula, dijo que no todos los que tramitan su cálculo de prestaciones es porque ya terminaron su relación laboral con la empresa, sino que hay quienes las piden porque planean renunciar a su trabajo o simplemente por curiosidad.



“Nosotros emitimos el cálculo de prestaciones indistintamente de cuál es su situación laboral actual, pero pedimos un documento que acredite si hubo un despido, si no es así lo ponemos en la casilla de observaciones”, explicó.



Leiva detalló que para obtener el dato se hace la suma de los salarios devengados durante 14 meses y se divide entre 12 para sacar un promedio diario, luego un promedio mensual hasta obtener los derechos que corresponden de acuerdo a la antigüedad laboral.



Otro de los servicios que la Secretaría de Trabajo ofrece es la recepción de denuncias y solicitudes. El departamento recibe un promedio de 35 a 40 denuncias y solicitudes de inspección diarias.



“El empleado ahora está mejor informado de cuáles son sus derechos y cuando sienten que se los están violentando acuden a nosotros”, apuntó.



Una de las denuncias que más hacen los trabajadores es por alguna cantidad de dinero retenida de su salario que no ha sido aprobada por ellos.



“Hay empresas que hacen algún tipo de retención en su salario y no las entregan al Seguro Social y denuncian que no reciben el servicio o que por algún accidente en su trabajo y la empresa no quiere reconocer los valores a indemnizar”, detalló.



Del total de los casos que reciben, un 75% logra conciliar con sus patronos, el resto se van a instancias judiciales.



La ciudadana Katherine Vásquez compartió que planea renunciar a su trabajo en donde labora en servicio al cliente desde hace tres años porque quiere emprender su propio negocio. “Ando buscando información (en las oficinas de la Secretaría de Trabajo), quiero saber cuánto me toca si renuncio, ya no quiero trabajar para otro, quiero poner mi propio negocio”, expresó la joven.



Carlos Castillo, residente en Choloma, también contó que quería informarse sobre sus prestaciones, porque le comunicaron que sería despedido.