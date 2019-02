El hospital Mario Rivas implementa nuevo programa para personas con VIH

San Pedro Sula, Honduras.



El hospital Mario Rivas inició este mes un programa de tratamiento temprano de antirretrovirales a los nuevos pacientes diagnosticados con VIH con el objetivo de evitar el contagio a otras personas.



La doctora Karen Erazo, jefa del Servicio de Atención Integral (SAI) del Rivas, explicó que este tratamiento consiste en que a la persona que recién sea diagnosticada con el virus, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe comenzar el tratamiento dentro de los primeros siete días o preferiblemente en las primeras 24 horas.

Lea: En promedio, al día hay tres nuevos casos de VIH en Honduras



“En ese sentido, el SAI cuenta con un médico que ofrecerá al paciente la oportunidad de iniciar con el tratamiento en las 24 horas que se le dio el diagnóstico de ser positivo; así como el servicios de psicología y la realización de los exámenes de laboratorio de forma inmediata, expresó.



Dijo que lo que se busca es que el enfermo inicie su tratamiento los más pronto posible, porque se ha comprobado que el afectado rápidamente llega a cargas virales no detectables.



“Al tener cargas virales no detectables reducimos enormemente el porcentaje de transmisibilidad del virus. Buscamos que todas las personas que comiencen tengan su tratamiento rápidamente su carga viral a los seis meses sea indetectable a modo que no puedan infectar a otras personas”, explicó Erazo.



Añadió que esta estrategia la está impulsando la Universidad del Valle de Guatemala con el apoyo del CDC; en el país escogieron a tres centros pilotos: el Mario Rivas, el hospital Escuela y el centro de salud Alonso Suazo de Tegucigalpa. Con los fondos otorgados se contrataron tres personas: una doctora, un técnico en laboratorio y una digitadora.



Los horarios de atención del SAI se ampliaron hasta las 3:00 pm, lo que permitirá la atención a ocho pacientes más al día que por cuestión de estudios, trabajo u otras situaciones no pudieron acudir en la mañana lo puedan hacer por la tarde.



Casos. Erazo informó que en 2018 se diagnosticaron más personas con VIH que en 2017. “Teníamos en 2017 un promedio al mes de diez casos y en 2018 eran 12 casos positivos y solo en enero de este año llevamos 21 nuevos pacientes que empezaron su tratamiento antirretroviral”, informó.



Raquel Martínez, doctora que fue contratada para la programa, dijo que su función será indagar cómo contrajo el virus. “Se le hará un examen físico exhaustivo y se le explica sobre la terapia el mismo día y toma su primera dosis, pasa al laboratorio adonde se harán todos los exámenes, posteriormente se evalúa a los siete días para ver cómo funciona la terapia y si muestra efectos adversos, luego de los siete días se atiende a los 15, posteriormente la evaluación es mensual por seis meses”, explicó Martínez.