Equipa tu cocina: los 10 básicos que no te deben faltar

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Tener tu cocina equipada con herramientas y utensilios básicos te facilita las labores culinarias, te ayuda a ahorrar tiempo en la elaboración de los alimentos y te garantiza que la comida que le das a tu familia está en óptimas condiciones de calidad y salubridad.

No tienes que ser una chef experta para hacerte con todo lo que necesitas para cocinar, pero contar con los instrumentos fundamentales te ayudará a eficientar tu trabajo para así tener más tener más tiempo para descansar.

El trabajo de la cocina puede llegar a ser agotador, así que trata de tener cada cosa limpia y en su lugar para que esa parte de la casa no se vuelva un caos o que resulte que no encuentras el cuchillo, la cacerola, etc. a la hora de comenzar.

Aquí te contamos cuáles son los 10 infalibles utensilios y herramientas básicos que debes tener en tu cocina. Conócelos.

1. CUCHILLOS