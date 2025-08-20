MP solo ha presentado 4 requerimientos de 196 denuncias electorales, alerta RDD

Tegucigalpa, Honduras.

En menos de cuatro meses de las elecciones generales, la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) aumentó las alarmas sobre la débil respuesta de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral en Honduras.

Su cuarto informe, presentado este miércoles, reveló que el Ministerio Público (MP) apenas ha judicializado 4 de las 196 denuncias recibidas por delitos electorales, lo que representa una efectividad del 2.04%.

Según el observatorio, esta inacción contribuye a la escalada de conflictos y genera desconfianza en la ciudadanía, pues lejos de resolverlos, los órganos de justicia parecen actuar con selectividad en momentos políticamente sensibles.

De las denuncias registradas este año, 163 corresponden a suplantación de identidad, 18 a otros delitos electorales, y 15 a casos relacionados con coacción, amenazas y falsificación de documentos electorales, reportaron.

Sin embargo, la mayoría de estos expedientes permanecen sin avance, lo que, a juicio de la RDD, debilita las condiciones mínimas para un proceso electoral en paz. “La inacción selectiva del ministerio público evidencia una institucionalidad funcional a intereses políticos coyunturales”, señala el informe.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La RDD, que aglutina a más de 22 organizaciones de sociedad civil, iglesias, academia, sector privado, exigió a las autoridades electorales y de justicia actuar con independencia e imparcialidad, sancionar el uso indebido de recursos públicos y garantizar un proceso íntegro y pacífico.