MP solo ha presentado 4 requerimientos de 196 denuncias electorales, alerta RDD

Retrasos en el cronograma electoral, baja eficacia del TJE e inacción del MP frente a delitos electorales destacan en el cuarto informe de la RDD​​​

Tegucigalpa, Honduras.

En menos de cuatro meses de las elecciones generales, la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) aumentó las alarmas sobre la débil respuesta de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral en Honduras.

Su cuarto informe, presentado este miércoles, reveló que el Ministerio Público (MP) apenas ha judicializado 4 de las 196 denuncias recibidas por delitos electorales, lo que representa una efectividad del 2.04%.

Según el observatorio, esta inacción contribuye a la escalada de conflictos y genera desconfianza en la ciudadanía, pues lejos de resolverlos, los órganos de justicia parecen actuar con selectividad en momentos políticamente sensibles.

De las denuncias registradas este año, 163 corresponden a suplantación de identidad, 18 a otros delitos electorales, y 15 a casos relacionados con coacción, amenazas y falsificación de documentos electorales, reportaron.

Sin embargo, la mayoría de estos expedientes permanecen sin avance, lo que, a juicio de la RDD, debilita las condiciones mínimas para un proceso electoral en paz. “La inacción selectiva del ministerio público evidencia una institucionalidad funcional a intereses políticos coyunturales”, señala el informe.

La RDD, que aglutina a más de 22 organizaciones de sociedad civil, iglesias, academia, sector privado, exigió a las autoridades electorales y de justicia actuar con independencia e imparcialidad, sancionar el uso indebido de recursos públicos y garantizar un proceso íntegro y pacífico.

Observatorio: Honduras, país con más violencia en Centroamérica

Ineficiencia

El cuestionamiento también alcanzó al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Desde las elecciones primarias se han interpuesto 70 recursos de apelación, de los cuales 41 fueron admitidos, 15 rechazados y 14 declarados sin lugar.

Sin embargo, solo 4 han concluido en sentencia, lo que refleja una efectividad de apenas 9.7%. Para la RDD, la falta de resoluciones firmes prolonga la incertidumbre política y evidencia la limitada capacidad del TJE para resolver conflictos.

El informe también advierte otro factor de riesgo, como el uso indebido y desproporcionado de recursos públicos en pleno año electoral.

Según el análisis, los medios de comunicación estatales favorecen abiertamente a la candidata Rixi Moncada, con más de 50 publicaciones en Canal 8 y 187 en Radio Nacional, pese a que la ley lo prohíbe.

“Artículo 233: Prohibiciones a funcionarios y empleados públicos. Queda prohibido a los funcionarios y empleados públicos: 1. Utilizar los actos de Gobierno para hacer propaganda partidista de cualquier tipo y 2. Utilizar recursos financieros o bienes del Estado para hacer propaganda electoral”, cita el informe.

Asimismo, la RDD alertó que únicamente se ha cumplido el 50% del cronograma electoral, por lo que, tomando en cuenta el poco tiempo que resta para los comicios, resulta urgente evitar interrupciones que comprometan el proceso.

