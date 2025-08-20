MP solo ha presentado 4 requerimientos de 196 denuncias electorales, alerta RDD

El cuestionamiento también alcanzó al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Desde las elecciones primarias se han interpuesto 70 recursos de apelación, de los cuales 41 fueron admitidos, 15 rechazados y 14 declarados sin lugar.Sin embargo, solo 4 han concluido en sentencia, lo que refleja una efectividad de apenas 9.7%. Para la RDD, la falta de resoluciones firmes prolonga la incertidumbre política y evidencia la limitada capacidad del TJE para resolver conflictos.El informe también advierte otro factor de riesgo, como el uso indebido y desproporcionado de recursos públicos en pleno año electoral.Según el análisis, los medios de comunicación estatales favorecen abiertamente a la candidata Rixi Moncada, con más de 50 publicaciones en Canal 8 y 187 en Radio Nacional, pese a que la ley lo prohíbe.“Artículo 233: Prohibiciones a funcionarios y empleados públicos. Queda prohibido a los funcionarios y empleados públicos: 1. Utilizar los actos de Gobierno para hacer propaganda partidista de cualquier tipo y 2. Utilizar recursos financieros o bienes del Estado para hacer propaganda electoral”, cita el informe.Asimismo, la RDD alertó que únicamente se ha cumplido el 50% del cronograma electoral, por lo que, tomando en cuenta el poco tiempo que resta para los comicios, resulta urgente evitar interrupciones que comprometan el proceso.