Más de 500 muertos en 146 masacres durante Gobierno de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.-

A pocos días de que Xiomara Castro entregue el poder, su gobierno quedó marcado por la muerte de más de 500 personas en las más de 100 masacres perpetradas, pese a que en gran parte de su mandato imperó el estado de excepción. La Unidad de Investigación y Datos de LA PRENSA Premium hizo un recuento de los homicidios múltiples registrados desde el 27 de enero de 2022 —fecha en que asumió la presidencia— hasta el pasado 10 de enero, día en que se reportó l a primera masacre del 2026 en Olanchito, Yoro. El recuento realizado mediante monitoreo de medios arroja que en 146 masacres perdieron la vida 562 ciudadanos. En promedio se reportaron tres masacres al mes. 2022 fue el año con más masacres, contabilizando 47 que dejaron 167 víctimas mortales. En 2023 disminuyeron los homicidios múltiples a 43, pero las víctimas aumentaron a 207. Cabe recordar que en junio de ese año ocurrió la cruel matanza de 46 privadas de libertad a manos de integrantes de la Pandilla 18 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Atención Social (PNFAS). Para 2024 este crimen disminuyó en un 79%, al registrarse 24 masacres con el saldo de 78 fallecidos. No obstante, el año pasado incrementó en un 23% con 31 masacres, en las cuales murieron 107 personas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Zonas con más masacres

Al analizar la información desde una perspectiva geográfica, los departamentos con más masacres son Cortés (26), Francisco Morazán (24), Yoro (18), Olancho (16) y Colón (14). Gracias a Dios es el único de los 18 departamentos donde no se reportó este tipo de crimen, mientras que en La Paz solo ocurrió una masacre.

Al hacer un desglose más focalizado, en 70 de los 298 municipios el territorio nacional se consumó al menos una masacre, siendo San Pedro Sula y Distrito Central donde más se reportaron, con 20 y 16, respectivamente. En menor medida se posiciona Olanchito con cinco, así como Catacamas, Juticalpa, Trujillo, Puerto Cortés y Comayagua con cuatro masacres respectivamente.

Lugares con más víctimas

Aunque Cortés fue el departamento con mayor número de masacres, en cuanto a víctimas se ubica en el segundo puesto, con 99, siendo superado por las 130 muertes violentas en matanzas registradas en Francisco Morazán. El tercer departamento con más víctimas es Yoro (60), seguido de Olancho (56) y Colón (47). Los cinco departamentos mencionados concentran el 70% de muertes. El criminólogo Gonzalo Sánchez indicó que en estos departamentos hay mayor presencia de narcoactividad y, por ende, más violencia. El experto subrayó que en estas zonas no solo transita la droga, pues también se cultivan estupefacientes y se crean narcolaboratorios. A su criterio, la insuficiente cobertura policial en estos departamentos también complica el combate contra el crimen organizado.

De los 70 municipios donde se cometieron homicidios múltiples, Distrito Central es el que encabeza con más víctimas al contabilizar 117, seguido de San Pedro Sula (56), Comayagua (24), Choloma (19), Catacamas (18) y Olanchito (18).

La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, explicó que los homicidios particulares y múltiples ocurren con más frecuencia donde hay narcotráfico, pandillas, lavado de activos, tráfico de armas y disputas entre grupos criminales por control de territorio. Ayestas describió el panorama en Honduras como preocupante porque los grupos ilícitos son los que ponen "precio" a la vida humana. De las 562 víctimas en masacres, 442 eran hombres, equivalentes al 79%. El 21% restante fueron mujeres, que se traducen en 120.

La académica puntualizó que una masacre no es un crimen al azar, sino que los responsables "lo planifican, tienen la logística, tienen las armas, los recursos económicos. Estudian muy detenidamente y por largo tiempo a la víctima para saber dónde entra, dónde sale, dónde compra, dónde hace sus actividades comerciales o de diversión". Si bien la mayoría de estos crímenes son planificados, aclaró que no todas las víctimas resultan ser el "objetivo", sino que varias se convierten en víctimas colaterales. Esto debido a que suelen ejecutarse bajo una modalidad de sicariato, lo cual implica que los asesinos maten al resto de acompañantes "porque no quieren huellas ni rastros para que los localicen".

¿Y el estado de excepción?

El 6 de diciembre de 2022, la presidenta Castro determinó decretar un estado de excepción parcial con la finalidad de neutralizar la criminalidad en sus distintas modalidades. Desde entonces se han efectado varias prórrogas que han mantenido vigente la medida durante más de mil días, en el cual han muerto 416 ciudadanos en unas 105 masacres contabilizadas por este rotativo. Si bien ha venido disminuyendo las cifras de homicidios, con una tasa de homicidios de 22.22 por cada 100 mil habitantes en 2025, para los expertos entrevistados aún queda mucho trabajo para garantizar la seguridad ciudadana. Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), recordó que aunque los homicidios disminuyeron en 2025, las masacres aumentaron comparado a 2024, por lo que considera que "eso no significa que hoy vivamos más seguros". "Estos hechos muestran que la violencia más extrema sigue presente y que el problema no está resuelto", aseveró. Señaló que el estado de excepción ha traído consigo denuncias contra fuerzas de seguridad del Estado por violaciones a derechos humanos. Para noviembre de 2025, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) recibió más de mil quejas desde diciembre de 2022. "La medida pudo contener ciertos delitos, pero no atacó las causas estructurales de la violencia", acotó. Desde la perspectiva de Gonzalo Sánchez, el estado de excepción sí funcionó, pero "a medias". El experto enfatizó que ningún gobierno se ha dedicado a implementar políticas de seguridad mejor estructuradas, quedando únicamente en promesas vacías cuando aseguran que combatirán la inseguridad de frontalmente. A su criterio, se debería tomar de ejemplo lo que El Salvador ha experimentado bajo la presidencia de Nayib Bukele, quien ha aplicado una cuestionada política de mano dura. Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos como Humans Rights Watch, Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han externado su preocupación por la situación en El Salvador por violaciones a derechos humanos durante el estado de excepción decretado por Bukele desde marzo de 2022.

Fortalecer investigación