Hondureños con oportunidad histórica de tener su casa entre inflación y bajos salarios

Copia de identidad y el RTN; solvencia municipal; permiso de operación vigente en caso de negocio; constancia de trabajo con deducciones; constancias de venta; constancias bancarias con saldos y promedios; movimientos bancarios de los últimos seis meses; tres referencias comerciales o personales; estados financieros de tres años; copia de un recibo público y constancia de no poseer bienes inmuebles que extiende la municipalidad.

Dentro de las restricciones que aplican están: el usuario o su pareja no podrán duplicar este beneficio ni gozarlo de forma simultánea para dos o más inmuebles en cualquier modalidad, tampoco acceder al programa siendo propietarios de dos o más casas, pero sí a una segunda siempre que no se haya beneficiado con programas del Estado. De igual manera sí está permitido el financiamiento cuando una persona haya usado fondos Banhprovi únicamente para mejoras o compra de lote.

Xochilt Funes , oficial de créditos en San Pedro Sula, manifestó que “lastimosamente mucha gente no conoce nuestras agencias y somos banca de primer piso, atendemos directamente al cliente al igual que la banca privada, con la diferencia que aquí el tiempo de respuesta es más rápido”.

2. Requisitos para comerciantes individuales en EEUU: Forma 1099 de los últimos dos años, Forma Los For Profit y Forma 1040, formulario FATCA, si es residente o de nacionalidad estadounidense; estados de cuenta bancarios de los movimientos de su negocio de los últimos tres años.

Con la banca privada un crédito de vivienda, según citó la oficial, puede demorar de tres a seis meses, mientras que con Banhprovi hasta mes y medio.De acudir a la banca privada, esta está facultada a armar el expediente bajo sus condiciones y tiene 90 días para enviarlo a Banhprovi, pero si la documentación resulta incompleta es devuelta a la entidad bancaria, lo que se vuelve en muchos casos la causa principal del atraso para el desembolso de los fondos gubernamentales.

Quienes adquirieron una vivienda con las anteriores tasas del 5% y 7.7% quedaron con las condiciones viejas y no pueden aplicar a las nuevas de 4% y 7%, puesto que ahora únicamente va dirigido a los nuevos créditos.

También fue eliminado el bono que el Gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) otorgaba de L110,000, razón por la que bajaron tasas y aumentaron plazos. “Con nosotros el cliente está en la potestad de elegir el lugar donde quiere construir, envía una ubicación vía Google Maps, luego se remite a la aseguradora y es esta la que nos confirma si se puede o no, puesto que después de Eta y Iota varias zonas quedaron catalogadas como de alto riesgo, y en caso de no optar, le decimos al cliente que busque otros sitios”, prosiguió diciendo Funes.

“Mucha gente que ahora gana de L10,000 en adelante puede aplicar a vivienda social porque la tasa es menor, pero también depende del nivel de endeudamiento que tenga, porque nuestra misión no es ahogarlos y que lleguen a tener una cuota que no puedan pagar. Si alguien tiene comprometida la mitad de su salario no aplica, entonces lo que se recomienda es mancomunar con un pariente de primer grado de consanguinidad para optar a un crédito alto”, añadió.