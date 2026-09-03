“Con que la gente firme, ya tienen una parte del dinero asegurado”: exdirector de Protección al Consumidor

Tegucigalpa, Honduras.

Para los estafadores, el engaño puede comenzar mucho antes de que el consumidor entregue su dinero. Una promoción gratuita sirve para atraerlo, obtener sus datos, conocer su capacidad de pago y llevarlo a firmar un contrato que después puede convertirse en una herramienta para cobrarle. José Santos Cabrera, exdirector de Protección al Consumidor, explica cómo funciona este mecanismo. A continuación, la entrevista.

¿Qué señales de alerta deberían hacer sospechar a un consumidor de que está frente a una posible estafa? Generalmente la estafa viene por las redes sociales, llamadas o anuncios que dan cosas gratis, que no le van a cobrar absolutamente nada, pero una vez que ellos tienen sus datos personales y que la persona llega al lugar, le preguntan si tienen tarjetas de crédito o tarjetas de débito, y miran el estatus económico de la persona, que pueden manipularla para que traigan cifras de dinero. En el caso de las clínicas lo que pasa es que ellos se dan cuenta que la persona está enferma, y ellos (los supuestos estafadores) dicen que no les van a cobrar, en su momento, pero ya cuando le dicen que a la persona le quedan pocos días de vida, y que ocupa llevar un tratamiento, y que es carísimo, pero que lo hacen ver de que las probabilidades de la persona económica se la pueden dar a un precio razonable, entonces estamos a las puertas de una estafa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse ¿Es legal que una empresa ponga una multa de un valor porcentual por prescindir de un contrato? Imagínese que solo por engañar ya ellos ya van ganando. O sea, con que la gente firme, ellos ya tienen una parte del dinero asegurado. Eso no es legal, hay que denunciarlo a través de la Dirección de Protección al Consumidor o a través de la Fiscalía de Protección al Consumidor, que pertenece al Ministerio Público, las dos instituciones caminan a la par.

Esas estrategias de las promociones "solo por hoy", o de intentar incidir en los clientes con discursos persuasivos para que acepten una compra ¿es legal? Hasta cierto punto es válido, pero lo que pasa es que ellos ofrecen un servicio que al final no existe y ese engaño ya se transforma en fraude. ¿Pero por qué en fraude? Porque hay un engaño y en la estafa tiene que haber dolo, engaño y mentira. Si yo le vendo un café que al final de cuentas no es café, sino agua, yo le engañé. Eso se llama estafa. ¿Existe un perfil de consumidor que suele ser más vulnerable a este tipo de esquemas? Sí, buscan personas de la tercera edad o muy jóvenes, que son personas manipulables.