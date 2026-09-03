“Con que la gente firme, ya tienen una parte del dinero asegurado”: exdirector de Protección al Consumidor

<b>Ahora, ¿qué pasa cuando las personas se hacen pasar por especialistas en determinada área para vender un producto?</b>Caen en usurpación de profesiones. Lo otro es que estas empresas también incurren en otros delitos, como lavado de activos y un montón de cuestiones. Porque, al final de cuentas, los que se refugian en este tipo de negocio son lavadores de activos.Porque solo el hecho de alquilar un espacio en un centro comercial es caro y además contratar personal para hacer este tipo de fraude, si el Ministerio Público empieza a investigar, se da cuenta de que están haciendo operaciones ilícitas, cuya naturaleza puede ser más extensa que un solo delito.<b>Y durante el tiempo que usted estuvo en Protección al Consumidor, que manejó todo este tema de las estafas, ¿qué nacionalidades identificó más?</b>La mayoría eran colombianos. También guatemaltecos, pero al final estaban confabulados con los colombianos.