Gobierno da diez días a la EEH para evitar ser intervenida

TEGUCIGALPA. Las deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) observan un incremento. A junio de 2021, las cuentas por pagar suman L12,026.8 millones, según cifras publicadas por la estatal.



Respecto a diciembre de 2020, cuando fue de 9,045.5 millones de lempiras, se observa un incremento de 2,981 millones.



El aumento en las deudas se explica por la compra de energía a los generadores privados, quienes son los mayores acreedores de las cuentas por pagar.



A pesar de los ajustes trimestrales a la tarifa eléctrica, los ingresos de la Enee no cubren los gastos operativos, entre ellos la compra de energía.



En el acuerdo Stand By firmado por el Gobierno de Honduras con el Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los compromisos era eliminar los atrasos de pago con los proveedores de energía, lo que no se ha cumplido. Desde junio de 2016 se ajusta cada tres meses la tarifa eléctrica para cubrir el costo real del kilovatio hora.



Acreedores. Las deudas de la Enee corresponden al suministro de energía, materiales y otros equipos. Según las cifras, las cuentas por pagar a los generadores de energía suman 6,640.5 millones de lempiras a junio 2021, de los que 4,650.7 millones corresponden a las plantas renovables. Los restantes 1,989.8 millones de lempiras son atrasos de pago con las empresas térmicas. A partir de 2018, las deudas con las térmicas se han reducido porque los contratos derivados de la licitación de 820 megavatios tienen prelación de pago.



Para 2021, la Enee tiene aprobados L22,548 millones para la compra de energía. Hasta julio, las compras sumaron L11,602.8 millones y lo disponible son L10,944.8 millones. Ante la incapacidad financiera de la Enee para cubrir sus gastos operativos, el Ejecutivo ha aprobado la emisión de deuda pública para cubrir atrasos de pago.