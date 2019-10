Ley de apoyo: un día tardan mipymes para exonerarse de impuestos

SAN PEDRO SULA.

Todo el proceso para constituir un negocio es posible a menor costo y con reducción de hasta un 95% de tiempo por medio de la plataforma Mi Empresa en Línea.

En los últimos meses, el portal creado con el decreto 284-2013 es la herramienta que el 26% de las empresas a nivel nacional han usado para operar con todos los requerimientos legales.

La página de Internet www.miempresaenlinea.org es la única autorizada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) para que comerciantes formalizados puedan acogerse a los beneficios de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, bajo el decreto 145-2018.

El Gobierno y empresa privada realizan de forma regular las Brigadas Mipyme para asistir a los emprendedores.



El mayor impacto a partir de esta iniciativa versa en que micros y pequeñas empresas registradas gocen por un período de cinco años de exención del pago de impuestos, entre ellos, del impuesto sobre la renta (ISR).

Desde el registro del usuario en la plataforma, hasta la presentación de la solicitud de exoneración, el tiempo promedio es de un poco más de un día, estiman desarrolladores del portal.

LEA: Maccih muestra su preocupación por la Ley de reactivación del Fondo Social Departamental

Desde que el proyecto cobró fuerza en enero pasado, hasta la actualidad, hay registradas unas 5,977 solicitudes y de esa cantidad, 3,456 empresas están constituidas legalmente. De la cifra anterior, hay más de 2,000 empresas que están recibiendo los beneficios del decreto.

Cámaras de Comercio impulsan iniciativas para que las pequeñas empresas expongan sus productos a clientes potenciales y logren su formalización.



Esta semana, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que como parte de los acuerdos alcanzados para el fortalecimiento de la economía nacional, se aprobará una extensión de la vigencia de la Ley de Apoyo a la Mipyme, que inicialmente vencía el próximo 29 de noviembre.

Mi Empresa en Línea supone una ventana de beneficios para quienes desean formalizar su empresa o idea de negocio.

Para el caso, el usuario ahorrará en costos notariales, porque al registrarse ya no deberá acudir a un notario para que realice el trámite de constitución.

Asimismo, antes un emprendedor debía fotocopiar hasta 27 veces su identidad para hacer los trámites de constitución.

EMPRENDEDORES. Alexis Velásquez muestra los cafés empacados de su empresa J&J Café. Cristian Muñoz con algunas de las prendas que elaboran en Confecciones Patepluma.



Con la herramienta, el usuario evitará pagos en los registros mercantiles y también el gasto de copias innecesarias de sus documentos personales.

Al estar todas las instituciones involucradas en la constitución dentro de la plataforma, la persona disminuye las visitas a las instituciones públicas.

“Con cinco años de exención de impuestos, el negocio se fortalece y el emprendedor crea un patrimonio familiar”, comentó Delmi Cruz, gerente del Proyecto Mi Empresa en Línea del Programa Honduras 20/20.

¿Por qué formalizarse?

Instituciones privadas y públicas han desarrollado actividades en todo el país para ofrecer capacitaciones y asesorías técnicas en la formalización de empresas.

Algunas han sido lideradas de forma conjunta en las Brigadas Mipymes, adonde participan el sector empresarial y el Gobierno para apoyar en el proceso.

De esas iniciativas ha surgido la Asociación de Microempresas de Villanueva, que a través de la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva (CCIV) y el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) para la Mipyme en el Valle de Sula, han establecido una red de contactos con grandes empresas, de forma tal que pueden ofrecer sus productos.

Por unos 16 años, los hermanos Manuel y Cristian Muñoz han trabajado en su pequeña empresa Confecciones Patepluma, dedicada a la confección y diseños de ropa de todo tipo para empresas e iglesias.

“Creemos que la Asociación de Microempresas de Villanueva es importante y por eso la buscamos, porque pensamos que podemos aportar para que otras empresas logren constituirse y gocen los beneficios de estar formalizadas”, dijo Cristian.

Los hermanos, al dar el paso de la legalización, comenzaron a notar nuevas oportunidades.

“Si una mipyme quiere trabajar con grandes empresas, debe estar legalizada. De lo contrario, seguirá siendo empírica y eso no trae crecimiento y el trabajo no es valorado, por ende, ganará menos”, agrega Manuel.

Un negocio legalizado tiene oportunidades de acceder a crédito con las instituciones financieras y de expandirse, al dar confianza a los clientes.

“Muchas personas no se atreven a legalizar porque piensan que solo ganarán para pagar al Gobierno, pero no miran los beneficios. Si usted quiere venderle a cualquier empresa y no tiene facturación, simplemente no lo hará”, indicó Alexis Velásquez, presidente de la Asociación de Microempresas de Villanueva y quien también tiene su empresa J&J Café, dedicada a la venta del grano molido y tostado.

A través de diferentes acciones, la Cámara de Villanueva ha brindado un acompañamiento a las mipymes para contribuir a su sostenibilidad en el tiempo.

“Iniciativas como la Ley de Apoyo a las Mipymes contribuyen mucho al fortalecimiento del sector y debido al éxito que ha tenido, es seguro que seguirá implementándose a través de una prórroga”, comentó Gerardo Meraz, presidente de la CCIV.

El director ejecutivo de la gremial en Villanueva, Gerardo Espinoza, destacó el aporte que hacen las Cámaras de Comercio para dar seguimiento al funcionamiento de los proyectos. “Como Cámara estamos impulsando que los emprendedores formalicen sus actividades”.