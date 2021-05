Cada 25 de mayo se celebra en Honduras el día dedicado a los periodistas, fecha elegida en conmemoración a la primera impresión del primer periódico oficial del Gobierno, La Gaceta, con fecha del 25 de mayo de 1830. Cien años después, el 25 de mayo de 1930, se realizó el Primer Congreso Nacional de Periodistas y el presidente de entonces, Vicente Mejía Colindres, firmó el acuerdo creando el Día del Periodista al reconocer que “la prensa es un factor de positiva importancia para la cultura de los pueblos, el afianzamiento de la paz y el prestigio de las instituciones”.



La celebración de hoy vuelve a encontrar a los comunicadores no solo en medio de esta pandemia, igual o quizá peor que hace un año, sino asimilando los cambios de la industria que, si bien desde hace un buen tiempo les ha exigido adaptarse a los nuevos hábitos y necesidades de las audiencias, en estos últimos 14 meses esos cambios se han acelerado para una gran mayoría.



Y en el centro de esos cambios está la digitalización que le ha puesto tanto a periodistas como a los medios de comunicación, ante el reto de reinventarse como oficio y como modelo de negocio. Saben que hay que seguir buscando respuestas para sintonizarse con el presente y futuro, pero convencidos de que el verdadero reto es hacerlo sin menoscabar los valores de esta profesión.



El periodismo es buscar, comprobar con varias fuentes, organizar la información sobre hechos y comunicarlos al público, especialmente cuando se trata de aquellos asuntos que se han mantenido ocultos por diferentes intereses, y que son imprescindibles hacerlos públicos para fortalecer la democracia, atacar la corrupción y hacer honor a la libertad de prensa.



Además de valiente, el periodismo es una profesión solidaria y sensible que se debe ejercer con apego a valores éticos y morales, porque, como escribió el periodista polaco Ryszard Kapuscinski: “Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, intereses, dificultades, sus tragedias”.



En una profesión que requiere del estudio constante y del compromiso de actuar con la verdad y precisión, con la equidad que beneficia a las mayorías, que no se deja seducir por la tentación de los rumores, que se construye en la calle y donde no cabe la vanidad. Hoy, Día del Periodista, les enviamos un fuerte abrazo y nuestras felicitaciones a todos los que ejercen esta profesión. Y para aquellos periodistas que no sobrevivieron a esta pandemia, nuestro eterno reconocimiento.