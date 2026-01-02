Xiomara, Rixi, Asfura y Nasralla

Cuatro personajes de la política nacional de Honduras con sus peculiaridades: Una lideresa se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de la nación. Otra mujer candidata presidencial, un exalcalde logra ser presidente, y un comentarista deportivo sigue frustrado por tercera vez.

El triunfo del Partido Libertad y Refundación (Libre), con su candidata a la presidencia de las elecciones del año 2021, Xiomara Castro, fue impresionante y contundente con 1,716,798 votos sobre el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, con 1,240,260.

En la elección de 2025 -que empezó el 30 de noviembre y terminó el 24 de diciembre-, rompió récord a nivel mundial (elecciones al estilo Honduras), gana la presidencia el candidato nacionalista, Nasry Asfura con 1,481,414 votos y con la “bendición” del presidente estadounidense, Donald Trump.

Dato curioso que una gran lideresa, como la profesora y abogada, Rixi Moncada, obtuviera tan pocos votos sumando solamente 706,222. La presidenta Castro ha realizado un buen gobierno, especialmente en el campo humanitario de la salud y en la educación.

Al político de las “manos limpias”, Salvador Nasralla, quien fue a ponerle todo tipo de quejas a Trump, no le salió el mandado. Salió regañado y marginado por andar cambiando de colores y declararse “zurdo” en fechas pasadas y ultraderecha con los liberales.

Y con todos esos fracasos políticos, donde alguna vez declaró sentirse viejo, que ya se iba a morir y que si perdía estas elecciones se iba del país, no se da por vencido y quizás funda otro partido o buscará ser candidato de los “cachurecos”.

Cuando ganó doña Xiomara la presidencia en el 2021, Asfura, cortés y diplomáticamente, la fue a felicitar. Ahora, le corresponde devolverle ese abrazo en enero de 2026 en un país llamado Honduras.