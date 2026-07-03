Este 4 de julio, Estados Unidos conmemora el Día de la Independencia, una de las fechas más emblemáticas de su historia. La celebración recuerda la aprobación de la Declaración de Independencia en 1776, cuando las 13 colonias rompieron oficialmente sus vínculos con el Imperio británico.

En 2026, el país celebrará 250 años de independencia, marcando un hito histórico para una nación que ha desempeñado un papel central en la política, economía y cultura global.

Desde George Washington, quien asumió como primer presidente el 30 de abril de 1789, hasta Donald Trump, quien regresó a la presidencia para un segundo mandato no consecutivo el 20 de enero de 2025, Estados Unidos ha sido gobernado por líderes que han marcado distintas etapas de su desarrollo político.

La historia de Estados Unidos también está profundamente ligada a la migración. Desde la colonización europea entre 1600 y 1776, el territorio recibió sucesivas oleadas migratorias que moldearon su identidad social, cultural y económica.

A partir de la década de 1840, millones de europeos —principalmente de Irlanda y Alemania— llegaron al país huyendo de hambrunas, crisis económicas y conflictos políticos.

Entre 1840 y 1880 continuó la llegada masiva de inmigrantes europeos, incluidos irlandeses, alemanes y británicos, en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias.

Posteriormente, entre 1880 y 1920, más de 20 millones de inmigrantes arribaron a Estados Unidos, especialmente italianos, polacos y otros grupos provenientes del sur y este de Europa, impulsados por dificultades económicas, conflictos políticos y pobreza.

Tras las reformas migratorias de 1965, que eliminaron gran parte del sistema de cuotas establecido décadas antes, aumentó significativamente la llegada de migrantes procedentes de Asia y América Latina, incluidos miles de centroamericanos.

Actualmente, Estados Unidos cuenta con una población estimada de más de 340 millones de habitantes y alberga a una de las mayores poblaciones de inmigrantes del mundo, con más de 50 millones de personas nacidas en el extranjero, según datos demográficos recientes. Los legítimos "gringos" son los descendientes de las 54 tribus y entre ellos los descendientes de "Toro Sentado" (Sitting bull), cacique de los sioux. No incluye a los "gringos" de un país llamado Honduras.