Un nuevo obispo para Danlí

El nombramiento de monseñor Patricio Larrosa Martos como segundo obispo de la diócesis de Danlí abre una nueva etapa para esta joven iglesia particular, marcada por importantes desafíos pastorales y llamada a mirar el futuro con esperanza.

No se trata solo de un relevo en la conducción diocesana, sino de la llegada de un pastor cuya historia sacerdotal está profundamente vinculada a Honduras, a sus periferias y, de manera particular, a los pobres.

En un tiempo en que la Iglesia necesita credibilidad, cercanía y testimonio evangélico, su figura aparece como una señal alentadora para la diócesis de Danlí y para toda la Iglesia hondureña.

Sacerdote español de la diócesis de Guadix, monseñor Patricio Larrosa llegó a Honduras hace más de tres décadas como misionero. Desde entonces, su ministerio no se ha entendido desde una pastoral distante, sino desde la inserción concreta en la realidad de los más necesitados.

Su nombre está unido a Acoes, la Asociación Colaboración y Esfuerzo, nacida en Tegucigalpa como respuesta educativa y humana a la pobreza de miles de niños y jóvenes.

Allí se configuró un modo de ejercer el ministerio sacerdotal que no separa evangelización y promoción humana, anuncio de Cristo y compromiso con la dignidad de las personas.

Ese servicio fue reconocido internacionalmente en 2020, cuando recibió, en nombre de Acoes, el Premio de Derechos Humanos Rey de España, entregado por el rey Felipe VI.

Aquel reconocimiento confirmó que una pastoral nacida del Evangelio puede tocar estructuras reales de pobreza, abrir caminos de educación, generar oportunidades y devolver esperanza a quienes han sido condenados a vivir al margen.

En una Iglesia en la que se predica tanto sobre la salida misionera, monseñor Larrosa ha mostrado que salir significa permanecer, acompañar, organizar la caridad y creer en los pobres como protagonistas de su propia superación.

Su llegada a Danlí se produce en un momento que pide serenidad, comunión y mirada pastoral. La diócesis está llamada a fortalecer sus estructuras, consolidar sus procesos evangelizadores y renovar la confianza de sus comunidades.

Más que mirar hacia atrás, se abre ahora una oportunidad para caminar con mayor unidad y esperanza.

Danlí posee una riqueza pastoral muy grande: comunidades rurales vivas, familias sencillas, jóvenes con deseos de futuro, laicos comprometidos y un pueblo creyente que conserva una fe profunda en medio de muchas dificultades.

La llegada de monseñor Patricio puede fortalecer ese camino, desde el acompañamiento paciente de una Iglesia que escucha y sirve.

Su trayectoria entre los pobres permite esperar una presencia episcopal cercana, capaz de reconocer la dignidad de cada comunidad y alentar los procesos pastorales que ya existen.

El departamento de El Paraíso es una tierra donde la evangelización tiene rostro concreto: el campesino, la madre de familia, el joven que sueña con oportunidades, el migrante, el sacerdote que sostiene comunidades extensas, el catequista que sirve con generosidad y el niño que necesita educación y futuro.

En ese contexto, un pastor formado en el contacto cotidiano con la pobreza puede ser un signo luminoso.

No porque traiga soluciones inmediatas a todos los problemas, sino porque su historia recuerda que la Iglesia es más creíble cuando se acerca, más fecunda cuando escucha y más evangélica cuando camina con los últimos.

La cercanía de monseñor Larrosa, lejos de ser solo un rasgo personal, se perfila como una verdadera bendición pastoral para su nueva diócesis: presencia constante, escucha paciente, permanencia junto al pueblo, mirada respetuosa, servicio humilde y capacidad de animar sin ruido ni aplausos.

Por eso, la Iglesia hondureña recibe este nombramiento con gratitud y esperanza.

En Danlí comienza una nueva página, que podrá escribirse con sencillez, comunión y profunda fidelidad al Evangelio.