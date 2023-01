Cuenta la leyenda que cierto banco estadounidense contrató a un investigador privado para localizar al ladrón que unas semanas atrás se había llevado de una de sus sucursales una cuantiosa cantidad de dinero y de esa manera tratar de recuperar algo de lo robado. La búsqueda lo llevó hasta México.

El investigador cruzó la frontera y entonces, dándose cuenta de que necesitaría un intérprete o traductor en español, abrió el directorio telefónico y contrató al primero que encontró en la lista de las páginas amarillas. Era una mujer.

Después de muchos días, el investigador finalmente capturó al bandido. “¿Dónde escondiste el dinero?”, le preguntó por medio de la intérprete. “¿Qué dinero?”, respondió el ladrón en español, “No sé de qué dinero me está usted hablando”. Al instante, el investigador desenfundó su pistola, apuntó al sospechoso y le dijo a la intérprete: “Dígale que si no me dice dónde está el dinero le dispararé aquí mismo”.

Después de recibir el mensaje, el ladrón de bancos le contestó a la intérprete: “Está bien, escondí el dinero en una lata de café, bajo la cuarta tabla del suelo, en el baño de hombres del segundo piso del hotel Paraíso, sobre la calle Río, en La Paz”. “¿Qué dijo?”, preguntó ansiosamente el investigador a la intérprete. “Señor”, contestó la mujer, mientras hacia una breve pausa.

“¡Dice que está preparado para morir como un verdadero hombre!”. Como podemos ver en la historia, la mujer puede llegar a tener tanta sagacidad, creatividad y astucia como cualquier hombre. Lamentablemente, las sociedades actuales se han empeñado en crear una innecesaria guerra de sexos, donde se busca infravalorar o discriminar a las personas del sexo opuesto.

En lugar de competir o buscar la supremacía, más bien, las fortalezas y virtudes de la mujer deberían ser usadas en conjunto con las del hombre para crear mejores familias, mejores entornos laborales y mejores sociedades. El trabajo en equipo es el camino. ¡Feliz Día de la Mujer!