¿Presidente?

¿Por qué alguien en este país ansía tanto serlo?, ¿por qué tanta pasión?

Es el peor trabajo de cualquier país. A partir de la investidura se acaba la vida personal y empieza el infierno. Vivirá expuesto al escarnio del pueblo. Caminará sobre una cuerda floja a gran altura y muchos tratarán que trastabille.

¿Qué hay allí que valga tanto como para sacrificar una vida tranquila y pacífica? El salario no justifica, el prestigio de antaño no lo tiene, el poder es pasajero. ¿Servir al pueblo?

Desde que tengo uso de razón tal vez uno o dos presidentes se han esforzado por mejorar la situación del país. Los demás siempre han quedado en deuda, y no solo eso, sino que la han pintado de vergüenza, inmoralidad, indecencia y corrupción.

Es un puesto político y, por lo mismo, el que llegue allí está amarrado política y económicamente con una retahíla de fieras con las cuales no podrá actuar con la libertad moral si quisiera, ya que estos no hacen favores gratis y la decencia no les genera ganancias. Se cobrarán el favor sin escrúpulos. Para llegar allí se necesita ser hipócrita y cínico. El término políticamente correcto es de por sí hipocresía pura.

La historia política moderna está llena de ejemplos de expresidentes en la escena mundial que acaban perseguidos por la justicia, con sus reputaciones por los suelos, o encarcelados. Demasiada corrupción en sus administraciones. Y a pesar de esto, la Presidencia es el santo grial de los políticos, que ahora incluye una reelección amañada, para esconder por más tiempo sus fechorías.

El BCH y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social han situado, con base en 12 rubros o necesidades vitales, que un hogar hondureño necesita 38,485 lempiras mensuales para su subsistencia. Y el salario mínimo vigente ronda los 13,156.53 lempiras. Es decir, necesitan 2.9 salarios mínimos mensuales. Increíble.

Honduras se sitúa como el segundo país en Latinoamérica con más embarazos en adolescentes, solo superado por Guatemala. 62 niñas y adolescentes al día se convierten en madres.

El año pasado, 22,392 niñas y jóvenes de entre 10-18 años dieron a luz. 1,009 de ellas en el rango de 10-14 años. Deprimente.

Llevamos 203 años de malos presidentes, y cada vez son peores. En el puesto se vuelven megalómanos y finalmente dictadores.

El gobierno del país es como un botín, cuesta obtenerlo, pero una vez allí hay que servirse, y con cuchara grande. No servir, servirse.