Las justificaciones de la rebelión popular

No ha sido fácil, después que el Estado preservó para sí el ejercicio de la violencia legítima, defender el derecho exclusivo del pueblo, llamado a ejercerla ante las arbitrariedades del gobierno. Frente a esta violencia legítima, era necesario justificar teóricamente la violencia popular. Porque además de reconocerse que el pueblo, en la última instancia, solo se representa a sí mismo, el derecho constitucional occidental buscó una fórmula por medio de la cual el pueblo podía detener la violencia desbocada desde el gobierno. Porque era necesario entender que, aunque el gobierno había sido creado y desarrollado para servir, era necesario ponerle freno y controlar sus excesos inevitables. Por ello, la primera limitación fue que el gobierno no puede representar al pueblo en la defensa última de su existencia, porque, al final, la representatividad popular es indelegable. “Nosotros, el pueblo”, dice la Constitución de Estados Unidos, ratificando que más allá, encima, solo Dios. De allí que, en Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, no pueden obedecer a quien violente el Estado de derecho; o altere la eficacia de la Constitución. El titular del Ejecutivo, aunque Jefe o Comandante, no es obedecido cuando actúa contra la Constitución.

El liberalismo trajo el concepto de la superioridad del pueblo, el imperio de la ley; y el derecho popular al levantamiento en armas, contra del gobierno despótico o usurpador. La Constitución de 1957, imitando a Guatemala, introdujo el concepto de la rebelión ante los gobiernos despóticos. Sin embargo, desliza en forma incorrecta el concepto que esta facultad, sí puede ser delegada en las Fuerzas Armadas. Aquí encontraron los liberales de esa época, la justificación para lograr que los militares les permitieran que la constituyente eligiera a Villeda Morales, presidente de la República en elecciones de segundo grado. A cambio les dieran la autonomía a los militares y explique ahora que se reclame que sean las Fuerzas Armadas las que ejerzan la violencia popular, reencontrándonos con una institución subordinada a los civiles, dominada por el partido en el poder. Desde el cual, se desarrolla la idea que la rebelión, en nombre del pueblo, es competencia absoluta del gobierno. Lo que es, una barbaridad teórica; y, un contrasentido con las normas democráticas.

El gobierno -este y cualquiera otro-, tiene una representatividad limitada de la voluntad popular. No es el pueblo. Y, además, no puede sustituirle nunca en su capacidad para rebelarse, porque precisamente la rebelión para que sea legítima, tiene que ser del pueblo, contra un gobierno usurpador. Sería un contrasentido que el gobierno, salga a la calle a protestar en representación de las quejas populares, porque su obligación no es esa, sino la de darle satisfacción al pueblo, para que este no salga a manifestar su descontento.

La rebelión popular es el último momento de la tranquilidad pública. Por ello, se tiene que evitar, respetando al pueblo, para garantizar la paz y la tranquilidad. Y esta rebelión, expresión última es, exclusiva del pueblo que la ejercerá, en forma caótica u ordenada. Su legitimidad, no la da el orden con que la ejerce, porque precisamente, se produce como primera expresión de una nueva realidad política, en vista que es la acción desesperada de las fuerzas populares, ante un gobierno usurpador, irresponsable e irrespetuoso de la Constitución y de los valores de la cultura nacional.

Como es necesario e inteligente evitar una situación extrema como la indicada, hay que someter al gobierno a la ley, obligándole –mediante la vigilancia del Congreso Nacional– a mantenerse dentro de las reglas, cumpliendo con su función de servir a los intereses de las mayorías, renunciando a cualquiera otra finalidad.