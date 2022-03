Según Phil Jackson, exentrenador del equipo de baloncesto de Chicago Bulls, seis veces campeón de Estados Unidos, “ganar o perder no importa, lo que importa es la danza entre tú y tus compañeros de equipo, entre tú y los que comparten contigo, no los consideres tus oponentes; son tus compañeros de baile”. Sabemos que hoy en día hay un futuro incierto, el agotamiento de los recursos, cambio climático, terrorismo, delincuencia organizada y enfermedades que facilitan pensar en un mundo catastrófico e inestable, pero existen desafíos macros como ser el acceso al agua, mayor tasa de alfabetización, menor mortalidad infantil, menos guerras que actualmente se está viviendo una; mayor número de escolaridad, menores índices de desnutrición. Pero en la práctica vemos que estamos en retroceso de deuda total, mayor desempleo, no ha existido cambios en corrupción, terrenos forestales, energía renovable, los grandes desafíos.

La única forma de ver cambios es cuando podamos hacer cambios en nosotros mismos, apuntar a nada es golpear todo, apuntar a todo es golpear nada; todos estamos destinados a tener una cita con la vida y es allí donde debemos tomar una decisión; la realidad es que la humanidad enfrenta un problema que no es su altura, color de piel, de ojos, es el color de sus vidas y ese color es el gris. Las personas quieren vivir en relativismo donde no existen los absolutos; muchos vienen de la escuela si es blanco o negro, pero no gris, esa vida lleva a vivir en conformismo, mediocridad, pasividad, falta de compromiso y falta de visión. “Simplemente di: sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno”. Mateo 5:37., tenemos la oportunidad hoy de mejorar, añadir valor y hacer el bien, por favor hay que hacerlo, no podemos postergar una bendición. Somos una familia, estamos en el mismo patio, vivamos bien y ganemos el mejor partido de la vida.