El afamado Dr. James Dobson, de Enfoque a la familia, relata que en una ocasión conoció a una joven ciega de quince años que rehusaba admitir que tenía una discapacidad. Su rechazo era tan profundo que no quiso recibir el apoyo de un profesor especializado que la escuela le ofrecía. Sus padres estaban desconcertados, incapaces de convencerla de usar un bastón blanco que podría facilitarle moverse con mayor seguridad. La forma peculiar en que caminaba por los pasillos del colegio la distinguía de sus compañeros, y ella no estaba dispuesta a aceptar esa diferencia. “La observé un día mientras se dirigía con paso firme hacia su próxima clase, con la cabeza en alto como si supiera exactamente a dónde iba”, cuenta el Dr. Dobson. “Antes de que pudiera detenerla, chocó contra un poste. Sin embargo, ni siquiera esta dolorosa experiencia logró que considerara utilizar el bastón, algo que los demás adolescentes no necesitaban”. En otra ocasión, el Dr. Dobson compartió una historia similar: “Trabajé con los padres de un niño de segundo grado que tenía problemas de audición. Él se negaba a ponerse un audífono en los oídos, prefiriendo ser sordo a parecer diferente”.

Estos relatos nos revelan que el deseo de encajar es una fuerza muy poderosa para los jóvenes de cualquier edad. En este contexto, el Dr. Dobson ofrece un consejo crucial: cada niño debe ser educado sobre lo intensa que puede llegar a ser la presión de grupo durante la adolescencia. “En algún momento”, advierte el Dr. Dobson, “su hijo, hija, sobrino, o cualquier joven querido podría estar en un automóvil con cuatro amigos que están a punto de inyectarse heroína. La preparación que le demos como adultos no es garantía de que tendrá la valentía para actuar correctamente en ese instante crítico, pero el conocimiento sobre la presión de grupo puede brindarle la autonomía necesaria para tomar la decisión correcta”. Los que somos padres o líderes de jóvenes tenemos, pues, el enorme reto de fortalecer la identidad propia de nuestros chicos, para que no sean arrastrados por la corriente del momento, sino guiados por convicciones firmes.