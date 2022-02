“El sentido común es el instinto de la verdad”: Max Jacob.

El instinto lo define, según el diccionario de Oxford, como el impulso natural, interior e irracional que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece.

Todos comenzamos con una sola célula cuando se forma la concepción del óvulo y espermatozoide uniéndose y formando el cigoto, el resultado es que la célula evolucionará hasta convertirse en un ser humano.

Esta nueva célula sufre las divisiones rápidas que dan origen al blastocito, luego la formación de células llamadas “Pluripotenciales”, las cuales pueden transformarse instintivamente en células óseas, epiteliales, bazo, células cardíacas o cerebrales. Lo maravilloso es que las células cardíacas pueden tener instintivamente un ritmo y funcionar como corazón. “Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida”.

Proverbios 4:23 NTV. Todos tenemos un ritmo interior para poder armonizar en un mundo tan convulsionado y es la voz de la conciencia; siempre se manifiesta el instinto biológico como el león en guardar su territorio, nadie nace sin instintos es posible nacer ciego, con falta de algún miembro, pero es ese sentido interno que va más allá de lo físico; sino te ajustas a los instintos dados por Dios simplemente te ajustas a las circunstancias, pero nunca es tarde para alinearse a la sabiduría interior, confiar en su instinto no es suficiente, se puede sobrevivir pero nunca prosperar, es fundamental conocer los hechos antes de reflexionar sobre sus sentimientos, así como los animales marcan su territorio, no podemos pensar que la bola de nieve ruede, crezca, cause una avalancha y se derrita en nuestros pies. El desafío es cumplir la misión sin perder la identidad, el liderazgo de hoy en día debe saber la distancia en donde ha estado y hacia dónde va, es tiempo de elegir por instinto la tradición o la innovación, usted elige.