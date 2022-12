“Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”: Karl Augustus Menninger.

El efecto Mariposa se relaciona con la teoría del caos, la cual sugiere la posibilidad de que un ínfimo acontecimiento como el aleteo de una mariposa, acaecido en un momento dado, puede alterar a largo plazo una secuencia de eventos de inmensa magnitud.

Si el aleteo de la mariposa no se da no se producen alteraciones climáticas, esto no causa el tornado, pero es una parte esencial de las condiciones iniciales que resultan en una violenta tormenta cientos de millas de distancia.

Podemos pasar circunstancias que no son perceptibles o hacer las cosas bien en el plano personal, familiar, empresarial, ministerial y aunque usted esté contra toda la avalancha en contra, tal vez se sienta burlado, engañado y hasta cara de tonto por lo que ha pasado, haciendo las cosas insignificantes, pero recuerde usted está aleteando grandes probabilidades y oportunidades para producir efectos y cambios que influenciarán las vidas por la eternidad.

Mantenerse firme en sus convicciones tendrá enormes consecuencias para usted y para los demás.

Estamos por entrar a un nuevo ciclo, es hoy el tiempo de practicar el regocijo, la gentileza, la gratitud, paz y desear lo mejor aún aquellos que adversan nuestro destino.

“Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, ¡alégrense! Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimenten la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender.

La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Filipenses 4:4-7. RVR60. La preocupación es un interés que se paga por un problema antes de que este se haga efectivo.