¡Felicitamos a la Cruz Roja!

“Hay más dicha en dar que en recibir”: Hechos 20:35 (NVI).

En este día consagramos un profundo reconocimiento a la Cruz Roja, símbolo universal de la esperanza, solidaridad y servicio. Su labor incansable a lo largo de la historia, siendo una luz en medio de la adversidad, llevando alivio donde hay dolor y provisión donde hay necesidad.

Honramos a cada profesional y voluntario que sirve con valentía en esta labor humanitaria. Su ejemplo inspira al mundo a construir una sociedad solidaria y humana.

La Cruz Roja fue fundada en 1863 en Ginebra por iniciativa de Henry Dunant, tras presenciar el sufrimiento de heridos en la batalla de Solferino, en la parte norte de Italia, en la región de Lombardía.

Esta gran institución protege la vida y la dignidad humana; siempre actúa en guerras, desastres naturales y emergencias, promueve el derecho internacional humanitario y siempre colabora con poblaciones vulnerables en todo el mundo.

Con sus servicios de atención médica y primeros auxilios, el rescate y la ayuda en desastres, donación de sangre y servicios de salud y la educación comunitaria en prevención.

Los beneficios siempre han sido el poder salvar millones de vidas cada año, esto produce un impacto en cada persona que contribuye a dar esperanza en momentos de sufrimiento, compasión y servicio desinteresado, así como el amor al prójimo.

“Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos”: 1 Juan 3:18 PDT.

Agradecido siempre por haberme permitido servir en la clínica periférica de la Cruz Roja, en el barrio Medina de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras.

Realizando mi servicio social por un año voluntario sin goce de salario, viviendo grandes experiencias y honrando a mi colega, la doctora Norma Espinal, y nuestra asistente Marta Zúniga, que nos apoyó en gran labor humanitaria.

Servir no solo fue una responsabilidad, sino un privilegio que me permitió vivir el significado de la solidaridad.

¡Felicidades, Cruz Roja!