“Ser amables con todos los que encuentras es pelear una dura batalla”: Platón.

La amabilidad provoca numerosas reacciones hasta el plano celular, según estudios hasta retarda el proceso de envejecimiento, protege el corazón, mejora las relaciones, la amabilidad es contagiosa y añade un valor social, así como la humanidad misma es inherentemente egoísta, pero de igual forma es bondadosa. Si bien es cierto las necesidades de las personas son grandes, el efecto de las relaciones es por el factor de respeto y amabilidad. Es evidente que los niveles de estrés en la sociedad donde vivimos incide en la vida diaria y las relaciones entre las personas en el día se pierde este tacto y línea de sensibilidad.

El significado de gentileza significa no es severo, no es rudo, no es violento, es la ausencia de mal genio. La primera sílaba gen, procede del mismo termino latín que nos da Génesis, genética, generación que se relaciona con engendrar o ser parte del mismo clan y se relacionaba en la forma de cómo un padre o una madre trataba a un recién nacido y la manera que se siente hacia las personas que más se aman.

El significado de gentileza sugiere una paciencia intencional o voluntaria al tratar con otros o una naturaleza condescendiente. El apóstol Pablo habló en griego a los filipenses y usó la palabra ( epiekes) y por ello se menciona en la Biblia las palabras bondad y amabilidad. El don de gente se necesita en estos últimos tiempos, la amabilidad no es signo de debilidad sino de buen carácter; el apóstol Pablo lo expresa “ Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito”. Filipenses 2:2 NTV.

La gran pregunta no es si conocemos a alguien así, sino si nosotros somos cada día mejores y aprendemos a ser amables.