En las selvas tropicales del Amazonas donde el clima es tórrido y la vegetación exuberante, los indios jíbaros han aprendido a sobrevivir en sus luchas con animales feroces. No pueden fallar el primer flechazo. El enemigo es rápido y no les concederá una segunda oportunidad. Ellos mojan sus flechas en el jugo del terrible “Hupas”, un árbol casi por completo desprovisto de hojas, que segrega una especie de látex que es mortalmente venenoso. Si usted pudiera observarlo, notaría que en torno al árbol las plantas no crecen. Tampoco los animales se echan a dormir junto a su tronco maligno porque morarían casi en el acto. La naturaleza, que es obra de Dios, lo creó para cumplir alguna extraña misión en el delicado equilibrio ecológico, que tal vez aún no comprendemos.

Lo que sí salta a la vista es que es un árbol solitario. Fácil de encontrar porque crea un claro en la frondosa vegetación que hay a su alrededor y lo hace especialmente visible. Quizá usted no está interesado en ir al Amazonas por el solo motivo de conocer al terrible “Hupas” destilando veneno y matando todo a su alrededor. Pero si es observador, podrá ver su equivalente en el ser humano, caminando lúgubremente por las calles de su ciudad, quejándose de todo, hablando mal de todos, destilando su veneno.

Durante generaciones los profetas, filósofos, poetas y sicólogos han venido repitiéndonos, en diferentes formas, la misma verdad: “El hombre es el resultado de sus pensamientos”. Pero el común de la gente no lo entiende aún. Esa es la razón por la que hay tanta mezquindad, tanta intolerancia, tanto egoísmo en el mundo. Se dice que el 78% de la gente, y quizá un poco más, se deja llevar por pensamientos negativos. Tal vez por eso Horacio hace muchísimos años nos dijo: “Gobierna a tu mente o ella te gobernará a ti”. Quien siembra pensamientos pesimistas, critica, condena y se queja de todo, pronto estará destilando desaliento y amargura. Y como el terrible Hupas del Amazonas todo a su alrededor se secará. Pero no tiene necesariamente que ser así, porque esta situación puede cambiar.

LO NEGATIVO: Dejar que nuestro pesimismo destile su veneno.

LO POSITIVO: Deliberadamente provocar pensamientos positivos para hacer nuestra vida más agradable y productiva.