“La convicción sin acción carece de sentido”: John le Carré.

En la complejidad de la vida donde hay muchas variantes, cada quien tiene su propia condición y las convicciones son la base de nuestras decisiones, estas pueden ser un termómetro de la conducta, saber elegir entre lo bueno y lo malo; si no existe esta claridad vienen las decepciones.

La falta de convicciones origina la vida indecisa y falta de disciplina, las convicciones fortalecen el ser interior, ayuda a crecer y madurar en su carácter, ejercer sabiduría reflejando lo que somos, creemos y quien usted aspira ser.

Todo mundo tiene opiniones, preferencias y sacan conclusiones de ideas egoístas para su propio beneficio; si no tienes convicciones te dejarás llevar automáticamente por las opiniones de los demás, las convicciones yacen profundamente en el alma, se relacionan con las emociones y con la actitud general hacia la vida; son fuente de respuestas espontáneas. El apóstol Pablo esperaba una madurez y carácter de las personas “entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad”. Efesios 4:14 NTV.

En un mundo incierto y cambiante se necesitan hombres con un pilar moral y podemos prevalecer ante los embates de la vida, tienes una firmeza interior que te empujará para nunca desmayar; ya que no estás por emoción, ya que sus convicciones nacieron de un propósito, llamado y sobre todo una verdad que es una realidad que no son las palabras al vacío de lo que la gente pueda hablar, sino el dolor, lágrimas y sufrimiento que has pasado pero los frutos están allí; si ves una persona que lo único que tiene es información, pero no tiene entendimiento, establece metas, entrena que cada día se vuelva una misión de vida avanza y triunfa.