Confrontación política

El país vive en una hoguera, el fuego de la crisis no se apaga, los dardos de confrontación son asunto de todos los días, no se vive obviamente de manera convencional y literal como Rusia y Ucrania, pero los misiles del desprestigio y del señalamiento son una constante.

En ese clima y ambiente de zozobra e incertidumbre no hay manera que el país tenga cielos despejados para alzar el vuelo del desarrollo, somos expertos en hacernos auto sabotaje a todo plan de avance y progreso.

Por un lado, el Gobierno parece que se le alargó en demasía en cuanto a la curva de aprendizaje, en teoría se asume que ya debían tener respuestas a los problemas y necesidades sociales, pero no se observa una visión estratégica eficaz, el famoso plan bicentenario más parece un manifiesto ideológico que un mapa que lleve a destino seguro. Eran buena oposición, pero lamentable gestión ineficiente.

Por otro lado, la patética oposición perdió hace muchísimo la catadura moral para levantar la voz, no hay prestigio ni atisbo de ética en mostrar lo que no pudo hacer siendo cogobierno en la década pasada; las grandes voces opositoras tienen una cola larga como la muralla china que no les brinda ningún tipo de autoridad. Ese concubinato azul y rojo llegó a ser morado de putrefacción.

Y así nos llevamos los hondureños, entre los disparates de Nasrralla que baila un nuevo son cada día, los inmigrantes que se van a cienes en viajes sin retorno, las inversiones nacionales y extranjeras que se contraen, los índices económicos que se tiñen de rojo sangre porque el hambre hiere y duele, los señalados en la lista Engel sin ningún tipo de empacho de querer justificar lo injustificable, la presidenta que no encuentra el clic, doña Gabriela que se fue de vacaciones, doña Julieta que despertó del letargo, y Juan Pueblo soñando con encontrar la libra de pollo a siete lempiras.

En esas turbulencias permanentes, ¿cómo se desarrolla un país? ¿cómo encuentra y se propicia el escenario para que los programas y políticas a largo plazo den resultados estructurales sólidos para bien de la nación? Son preguntas sin respuesta que no se responden viendo el retrovisor desde el altar Q, sino viendo de manea estratégica el mañana con el trabajo certero del ahora.