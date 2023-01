Honduras es un paraíso.

Aquí se vive bien haciendo lo que nos place. Hay libertad absoluta.

Recientemente viniendo de La Ceiba, un viaje de 3 horas cuando mucho en automóvil particular, lo hice en 11. De 8:00 am a 7:00 pm. Como es costumbre en este país un grupo de desubicados se tomó el puente sobre el río Leán protestando por algo que no supimos. Nosotros los afectados ese día, miles de personas, no sabemos por qué no nos dejaron pasar. Según ellos hicieron uso de su derecho de protesta en las calles (con la venia del partido de gobierno, fue su lema durante años), y al hacerlo nos quitaron nuestro también derecho de libre movilización. Nos la ganamos al suave. De remate como siempre sucede, los que se creen más inteligentes no guardan la fila de vehículos ordenadamente, respetuosamente, sino que empiezan a hacer una doble fila y ese día había tres filas de autos esperando permitieran el paso. Y eso sucedía del otro lado del puente también. Ya se imaginan el caos cuando nos devolvieron el derecho y permitieron pasar. Justo así, como en los partidos de fútbol americano.

Ese día en ese lugar coincidieron la falta de respeto del derecho ajeno, la estupidez y la ausencia de la policía para que desalojara a los que protestaban.

Nos encanta el desorden.

En las calles la violencia es normal, accidentes vehiculares increíbles por exceso de velocidad y negligencia, asesinatos, masacres. Los denominados “padres de la patria” dando ejemplo de cómo no debe comportarse una persona.

Confrontados por obligación (?), será posible que no entiendan que no fueron escogidos para dar esos espectáculos de circo donde el que grita más e insulta más es el más listo? Será posible que no puedan quedarse callados cuando son confrontados por sus oponentes políticos? Que están allí para crear no para destruir.

La violencia en cualquier forma de expresión se volvió parte de la cultura. El campeonato mundial de fútbol es una muestra. Nunca se había visto tanto desacuerdo de los resultados. Ni el deporte se salva.

Vociferar, insultar, menospreciar en vivo en videos es una vitrina que nadie desaprovecha porque hace famosos en las redes y eso quiere la gente, ser reconocida. Internamente el ego sonríe.

Sí, nuestro país es un paraíso. Aquí la gente hace lo que quiere. La educación, la cultura, el respeto, las leyes, estorban.

Pueblo y gobiernos confabulados en la tarea de vivir miserablemente, pero a gusto.

Bienvenido 2023, por favor, ten piedad de este país.