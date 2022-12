Esta fecha es propicia para hacer un rápido balance de lo ocurrido en nuestro país durante el 2022 en el campo político e internacional, pero también, para tratar de pronosticar que le depara el próximo año en el ámbito económico-social, a la vapuleada y desengañada ciudadanía hondureña.

Según un reciente artículo aparecido en The New York Times Internacional Weekly, “el 2020 fue aterrador y desconcertante, y el 2021 prometió chispitas de esperanza y luego no entregó nada más que una creciente frustración, [y] el 2022 fue el año en que reventó la presa y nuestros vasos sanguíneos”.

¿Fue tan malo el 2022 en Honduras? Considero que aun cuando hasta ahora podemos catalogarlo como un año lleno de ‘esperanzas y desengaños’, no fue tan frustrante porque en el mismo ocurrieron tanto cosas buenas como hechos desafortunados. Así, por primera vez una mujer ocupó la presidencia de la república, pero rápidamente nos dimos cuenta de que en realidad ella no dirigía nuestro gobierno.

No cabe duda de que nuestro pueblo sufrió la más alta inflación que no se padecía desde el 2008, la cual no solo disminuyo su poder adquisitivo, sino que también aumentó su grado de inconformidad social; sin embargo, la población pudo disfrutar de subsidios a la electricidad y a los combustibles; además, se alegró al ver el comienzo del funcionamiento de la Red Solidaria y el triunfo del Olimpia.

Internacionalmente, al fin se logró firmar un memorándum de entendimiento con la ONU, que prepara el camino para la suscripción de un Convenio con dicho organismo mundial, permitiendo concretar la tan ansiada venida de la CICIH a nuestro país. Adicionalmente, presenciamos un mundial de fútbol cuyo partido final estuvo a punto de ocasionar varios infartos, aunque tuvimos la suerte de ver la magia de Leo Messi en acción. Desafortunadamente, la guerra de Rusia contra Ucrania continuó, y el dólar estadounidense siguió fortaleciéndose y contribuyendo a que el dinero se volviera más caro.

Buena parte de lo que necesitamos para el 2023 ya fue planteado por el CNA. Los ciudadanos esperamos la llegada de una CICIH independiente y ‘con dientes’; la elección de una Corte Suprema de Justicia integrada con profesionales íntegros y respetuosos de la constitución nacional; pero también, la selección de una Fiscalía Pública conformada por gente capaz, honesta y efectiva.

No todo será color de rosa en el 2023, ya que varios analistas internacionales anuncian el comienzo de una recesión a nivel mundial, aunque afortunadamente estiman que la misma no será tan aguda.

También consideran que la inflación a nivel mundial empezará a bajar, y nos previenen que la misma se prolongará más tiempo de lo esperado, y que hasta el 2025 se volverán a alcanzar niveles de inflación cercanos a las metas tradicionales fijadas por los bancos centrales de los países desarrollados, las cuales suelen ubicarse en el orden del 2.0%.

La economía hondureña crecerá poco el 2023 (alrededor del 3.0%), pero la inflación bajará hasta situarse en un solo dígito, aun cuando el sector privado afrontará un fuerte incremento salarial.