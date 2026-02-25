A pesar del ensamblaje

La Nasa volvió a posponer la misión Artemis II, en esta ocasión por una falla en el flujo de helio al Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). El lanzamiento ya no será el 6 de marzo y se aplaza a abril, si las reparaciones y las condiciones climáticas lo permiten.

La misión se había retrasado para marzo después de que la primera prueba de llenado de propelentes o WDR (Wet Dress Rehearsal) del 2 de febrero no pudiera completarse por las fugas de hidrógeno al llenar el tanque principal del cohete SLS.

El 19 de febrero, después de algunos problemas, la Nasa llevó a cabo la segunda prueba de carga de propelentes, hidrógeno y oxígeno líquidos, de la etapa central y de la segunda etapa.

No hubo fugas de hidrógeno importantes y, como estaba previsto, la cuenta atrás se paró a los 29 segundos del despegue. Entonces, la Nasa anunció en una rueda de prensa que el lanzamiento tendría lugar el 6 de marzo.

Sin embargo, un día después de finalizada la prueba, el 21 de febrero, la agencia espacial anunció que el lanzamiento no podría ser en marzo. El SLS deberá regresar desde la rampa 39B al edificio de ensamblaje vertical (VAB) para reparar una falla.

Según el titular de la Nasa, Jared Isaacman, la falla se produjo debido a una interrupción en el flujo de helio en la etapa de propulsión criogénica provisional del sistema de lanzamiento espacial (SLS).

El propósito del movimiento al edificio de ensamblaje responde a la necesidad de instalar plataformas de acceso específicas en el VAB, las cuales permitirán llegar a la zona del cohete donde se localizó la falla.

