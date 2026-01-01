Elecciones Honduras
Nasry Asfura
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Elecciones Honduras 2025
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Videos
Mundo
The New York Times
La Prensa USA
Hondureños en España
LP en el aula
Mente sana
LP Trámites
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
·
Opinión
·
Caricatura
¡PAZ Y PROSPERIDAD PARA TODOS!
Actualizado: 01 de enero de 2026 a las 07:02
-
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Unirme Ahora
Te gustó este artículo, compártelo
Videos Recomendados
Últimas Noticias
Honduras
Con danzas, globos y fuegos artificiales, así recibió Comayagua el 2026
Redacción La Prensa
Honduras
Jueza declara ilegal anulación del TPS a migrantes de Honduras
Redacción y EFE
Sucesos
Hallan a dos personas muertas dentro del baúl de una camioneta en La Ceiba
Redacción La Prensa
Deportes
Olimpia con una alta, Real España 'roba' fichaje a Motagua y tres nuevos legionarios
Redacción La Prensa
Mundo
EEUU destruye más lanchas supuestamente cargadas con droga
Agencia EFE
Espectáculos
¡Todo listo para recibir el 2026!: celebridades que actuarán en Nochevieja
Redacción web
Espectáculos
¿Distanciados? David Beckham no incluye a Brooklyn en mensaje de Año Nuevo
Redacción web
Explicativo
Los 31 bulos más relevantes desmentidos por LA PRENSA Verifica en 2025
Paola Ávila