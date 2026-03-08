Ofensiva militar contra Irán
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Elecciones Honduras 2025
Videos
Mundo
The New York Times
Mente sana
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
·
Opinión
·
Caricatura
Next!
Darío Banegas
seguir +
Actualizado: 08 de marzo de 2026 a las 23:40
-
Darío Banegas
Autor marcado para seguir
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Unirme Ahora
Darío Banegas
Ver más
Caricatura La Prensa
Te gustó este artículo, compártelo
Videos Recomendados
Últimas Noticias
Deportes
Real Madrid lo tiene claro: toman decisión con fichaje de Balón de Oro
Redacción La Prensa
Deportes
Rebeldía al Olimpia, Arboleda explota y Policía Nacional interviene
Redacción La Prensa
Deportes
Olimpia empató ante Real España y Motagua 'festeja': así quedó la tabla
Redacción La Prensa
Deportes
Bombazo en Barcelona: Xavi señala a Laporta y revela que frenó el fichaje Messi
Redacción La Prensa
Deportes
Mundial 2026: FIFA escoge al país que puede reemplazar a Irán
Redacción La Prensa
Deportes
Venezolana cautiva, modelo enamora y las bellezas del Olimpia-Real España
Redacción La Prensa
Sucesos
Accidente de bus deja varios heridos en Comayagua
Redacción La Prensa
Honduras
JOH felicita a Trump por iniciativa “Escudo de las Américas”
Redacción La Prensa