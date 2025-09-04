¿Qué hace a alguien ‘cool’?

Por: Christina Caron/The New York Times
¿Existe un ingrediente secreto que ayude a explicar por qué personas tan disímiles como David Bowie, Samuel L. Jackson y Charli XCX parecen tan seguras de sí mismas y, bueno, tan “cool”?
Un estudio reciente sugiere que estas personas tienden a tener seis rasgos en común: las personas “cool” son percibidas, en general, como extrovertidas, hedonistas, poderosas, aventureras, abiertas y autónomas.
El estudio, publicado en junio en la revista Journal of Experimental Psychology: General, encuestó a casi 6 mil participantes de 12 países. Sus creencias sobre lo que es “cool” fueron similares independientemente de su lugar de residencia y a pesar de las diferencias de edad, nivel de ingresos, educación o género.
“Lo que me impactó fue que el resultado era prácticamente el mismo en todas partes”, dijo Caleb Warren, uno de los autores del estudio y profesor en la Universidad de Arizona, quien ha investigado la psicología del consumidor durante 20 años.
En el estudio, cada participante tuvo que reconocer la palabra “cool” en inglés, sugiriendo que estaban familiarizados con las nociones de “cool” de países occidentales ricos como Estados Unidos.
Atractivo
La cualidad de ser cool no es un tema muy estudiado. Investigaciones anteriores han descubierto que ser cool suele considerarse algo positivo: las personas cool también son amigables, competentes, modernas y atractivas. Pero Warren y su equipo querían saber qué hace que una persona sea distintivamente “cool” en lugar de simplemente “buena”.
Así que los investigadores pidieron a los participantes que pensaran en personas específicas: una cool, una no cool, una buena y una no buena. Luego les pidieron que evaluaran a cada persona respondiendo cuestionarios que medían colectivamente 15 atributos diferentes.
Mientras que las personas cool y buenas presentaban rasgos que se traslapaban, en comparación con sus contrapartes cool, las buenas eran percibidas como más conformistas, tradicionales, seguras, cálidas, agradables, universalistas, concienzudas y tranquilas.
Quienes eran percibidos como capaces eran igualmente considerados cool y buenos.
Las investigaciones sobre la cualidad de ser “cool” sugieren que el deseo de ser “cool” es particularmente fuerte durante la adolescencia e influye no sólo en a quién admiramos, sino también en cómo hablamos y qué hacemos para divertirnos.
En el estudio de Warren, el tipo de rasgos que suelen asociarse con la amabilidad se percibían con mayor frecuencia como buenos en lugar de “cool”.
Entonces, ¿vale la pena cultivar el ser “cool”?
Al respecto, Warren afirmó, “Tengo serias dudas”.
La cualidad de ser “cool” que implica asumir riesgos y ser socialmente precoz durante la adolescencia puede generar popularidad durante la juventud, pero un estudio del 2014 halló que muchos adolescentes que se comportaban de esta manera tendrían dificultades más tarde, ya de veinteañeros, con el alcohol, las drogas y las relaciones.
Para los chicos populares en la escuela, “el estatus es dominio, visibilidad y atención”, dijo Mitch Prinstein, director de psicología en la Asociación Psicológica Estadounidense. Pero, añadió, es qué tanto eres del agrado de todos lo que contribuye al éxito a largo plazo.
©The New York Times Company 2025