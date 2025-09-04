¿Qué hace a alguien ‘cool’?

The New York Times

Por: Christina Caron/The New York Times

¿Existe un ingrediente secreto que ayude a explicar por qué personas tan disímiles como David Bowie, Samuel L. Jackson y Charli XCX parecen tan seguras de sí mismas y, bueno, tan “cool”?

Un estudio reciente sugiere que estas personas tienden a tener seis rasgos en común: las personas “cool” son percibidas, en general, como extrovertidas, hedonistas, poderosas, aventureras, abiertas y autónomas.

El estudio, publicado en junio en la revista Journal of Experimental Psychology: General, encuestó a casi 6 mil participantes de 12 países. Sus creencias sobre lo que es “cool” fueron similares independientemente de su lugar de residencia y a pesar de las diferencias de edad, nivel de ingresos, educación o género.

“Lo que me impactó fue que el resultado era prácticamente el mismo en todas partes”, dijo Caleb Warren, uno de los autores del estudio y profesor en la Universidad de Arizona, quien ha investigado la psicología del consumidor durante 20 años.

En el estudio, cada participante tuvo que reconocer la palabra “cool” en inglés, sugiriendo que estaban familiarizados con las nociones de “cool” de países occidentales ricos como Estados Unidos.