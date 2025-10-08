Polémica en Colombia tras declaraciones de Petro sobre los “Brayan”

The New York Times

Por: Genevieve Glatsky/The New York Times

Al igual que en Estados Unidos, donde Karen se ha convertido en un sinónimo despectivo para una mujer que se siente con derechos, Colombia tiene su propio nombre estigmatizado: Brayan, empleado a menudo para referirse a un delincuente insensato y de bajos recursos.

El mes pasado, el Presidente Gustavo Petro desató críticas generalizadas después de que aparentemente tomó el estereotipo común literalmente para incluir a todos los hombres llamados Brayan —también escrito Brian— llamándolos “hombres vampiro” que dejan a las mujeres “embarazadas y abandonadas”.

Sus comentarios, hechos durante una reunión de gabinete, se difundieron rápidamente en las redes sociales. Un medio de comunicación revisó el registro civil nacional de Colombia, que registraba a 165 mil 538 Brayans.

Algunos respondieron con sarcasmo: Brayan Mantilla, una figura popular en redes sociales, convocó a personas que comparten su nombre en un video a pedir un Día Nacional de Brayan y anunció la fundación de la Asociación Colombiana de Brayans. Burger King incluso ofreció una oferta especial en sandwiches para cualquier Brayan.

“Estamos cansados”, dijo Mantilla en el video. “Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en memes y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida profesional y personal.

“Hay Brayans de todo tipo”, añadió. “Brayans trabajadores. Brayans soñadores. Brayans que luchan por un futuro mejor. No tenemos la culpa del nombre que nos dieron nuestros padres”.