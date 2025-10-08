Polémica en Colombia tras declaraciones de Petro sobre los “Brayan”

Por: Genevieve Glatsky/The New York Times
Al igual que en Estados Unidos, donde Karen se ha convertido en un sinónimo despectivo para una mujer que se siente con derechos, Colombia tiene su propio nombre estigmatizado: Brayan, empleado a menudo para referirse a un delincuente insensato y de bajos recursos.
El mes pasado, el Presidente Gustavo Petro desató críticas generalizadas después de que aparentemente tomó el estereotipo común literalmente para incluir a todos los hombres llamados Brayan —también escrito Brian— llamándolos “hombres vampiro” que dejan a las mujeres “embarazadas y abandonadas”.
Sus comentarios, hechos durante una reunión de gabinete, se difundieron rápidamente en las redes sociales. Un medio de comunicación revisó el registro civil nacional de Colombia, que registraba a 165 mil 538 Brayans.
Algunos respondieron con sarcasmo: Brayan Mantilla, una figura popular en redes sociales, convocó a personas que comparten su nombre en un video a pedir un Día Nacional de Brayan y anunció la fundación de la Asociación Colombiana de Brayans. Burger King incluso ofreció una oferta especial en sandwiches para cualquier Brayan.
“Estamos cansados”, dijo Mantilla en el video. “Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en memes y nos han negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida profesional y personal.
“Hay Brayans de todo tipo”, añadió. “Brayans trabajadores. Brayans soñadores. Brayans que luchan por un futuro mejor. No tenemos la culpa del nombre que nos dieron nuestros padres”.
Estereotipo
Han proliferado los memes que retratan a Petro como profesor, con la frase “Levanta la mano, Brayan, si embarazaste a tu novia y luego la dejaste”.
Más allá del humor, algunos dicen que los comentarios revelan problemas de clasismo. Juan Mosquera, un escritor colombiano, dijo que nombres como Brayan a menudo provenían de influencias extranjeras y eran comunes en comunidades de bajos recursos como señal de aspiración.
“Está hablando mal de todos los pobres al decir eso”, dijo Mosquera sobre Petro, añadiendo que el estereotipo presenta a los jóvenes de barrios bajos como mujeriegos irresponsables.
Armando Benedetti, el Ministro del Interior, afirmó que los comentarios de Petro eran una broma. Intentó desviar las críticas en un video, enfatizando que la Administración había ampliado el acceso a la educación superior.
Brian Fernández comentó que creció en un barrio de Medellín controlado por pandillas. Guiado por sus padres para que viera las desventajas de ese estilo de vida, destacó en la escuela, obtuvo una beca y se graduó como arquitecto de la prestigiosa Universidad Nacional de Colombia. Hoy trabaja en diseño de hospitales, paredes impresas en 3D y arquitectura bioclimática. Aun así, dijo, las personas en su círculo profesional y académico hacen suposiciones sobre él.
“Cuando les digo que me llamo Brian, piensan que debo ser una mala persona y están renuentes a conocerme”, dijo Fernández.
Agregó que apoyaba a Petro, pero que lo incomodaban los comentarios del Presidente.
La controversia se suma a la lista de tropiezos de Petro. En febrero comenzó a televisar todas las reuniones de gabinete, que el analista político Sergio Guzmán describió como oportunidades “para sólo despotricar”.
En una reunión en julio, Petro reprendió al entonces Ministro de Igualdad, un hombre negro, por su reticencia a contratar a dos candidatos con experiencia en la industria del cine para adultos, diciendo, “Ningún negro me va a decir que un actor porno debería ser excluido”.
“Es tan molesto que todos estamos hartos de él”, dijo Guzmán.
©The New York Times Company 2025