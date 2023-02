Video: La bella mujer albañil que dejó la universidad por la obra

Francesca Hawley, de 18 años es originaria de Gran Bretaña, esta chica está rompiendo con prejuicios y estereotipos al compartir que decidió abandonar la universidad para dedicarse al oficio de construcción junto a su padre.

La joven suele compartir momentos de su trabajo en TikTok, red social en la que suma más de 67 mil seguidores. Francesca reveló que dejó de asistir a la universidad porque quería estar junto a su papá, Richard Andrew, trabajando en obras de construcción.

“Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo”, contó la joven.

La tiktoker y albañil sueña con seguir los pasos de su padre y llegar a convertirse en una futura jefa de obra y para lograrlo, ha comenzado trabajar desde abajo. “A mí me encanta trabajar con el mío (papá) todos los días. Me enseñó un oficio y me ayudó a encontrar el trabajo de mis sueños”.

Hawley ha rotó estereotipos debido a TikTok, red social en la que suele compartir videos mostrando cómo son sus días de trabajo.

