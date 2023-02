Adolescente confiesa su amor a su maestra; ella lo rechaza

Un adolescente, de quien no sabemos el nombre, esperó a su maestra en la puerta de la escuela para entregarle un arreglo floral y una pequeña cajita con obsequios.

El video se ha viralizado en las redes sociales. En primera instancia, la profesora aceptó los regalos cortésmente e incluso le dio un abrazo al alumno, quien visiblemente nervioso no supo ni qué decir, pese a que llevaba un cartel con la frase: “Maestra, ¿quiere ser mi novia?”.

También puede leer: Video: Abuelita abandonada vende chicles para pagar la renta

La maestra se mostró desconcertada e incluso amenazó al estudiante con reprobar si todo se trataba de alguna broma. El joven le prometió que sus intenciones eran serias, sin embargo, la educadora le regresó las flores y los regalos, rompiéndole el corazón en San Valentín.

En los comentarios del clip, algunos lamentaron que “en su época no hubiera maestras así de guapas”. Otros opinan que la profesora hizo lo correcto al tratarse de un menor de edad, aunque no faltó el que -por experiencia propia- dijo: “En unos 10 o 15 años ella te buscará, a mí me pasó”. ”Él no le tiene miedo a nada”. “La parte difícil ya está hecha, que regrese en unos siete años”. “Espérate diez añitos más”. “Hasta yo quiero que la maestra sea mi novia”. “Yo también me enamoré de mi maestra”, escribieron algunos.

Además: Video: Hombre sale semidesnudo de motel para no ser descubierto